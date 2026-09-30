Sorpresa por un revelador informe sobre los alfajores que usan chocolate de verdad

En el mapa de las golosinas nacionales, la elección del alfajor despierta pasiones y debates históricos. Sin embargo, un reciente informe difundido por la cuenta técnica @quienlofabrica puso el foco en la calidad de las materias primas empleadas en la industria golosinera, revelando que menos del 24% de los alfajores comercializados en el país utiliza cobertura de chocolate genuino.

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El relevamiento amplió una muestra previa de 83 alfajores hasta alcanzar 154 productos analizados. El criterio técnico de distinción radica en la presencia de manteca de cacao en la cobertura: los alfajores con baño de repostería sustituyen este ingrediente por aceites hidrogenados o grasas vegetales, pudiendo prescindir o no del cacao en su elaboración.

El listado de las marcas de alfajores que utilizan chocolate genuino en su producto

Entre los 37 alfajores que alcanzaron la categoría de cobertura genuina se destacan tanto firmas de perfil artesanal o premium como opciones masivas de kiosco:

Marcas tradicionales y artesanales: Havanna, Cachafaz, Lucciano's, Guolis, Chocolezza, La Aldea, La Goulue, Sucesso, Monje Negro, Bocana, La Quinta, Café Martínez y Zafarrancho.

Líneas industriales de alta gama: Águila, Milka (incluidas sus variedades Mousse y Oreo), Shot, Mantecol, Toddy, Dantelli, Full y la versión Platino de Guaymallén.

Las etiquetas masivas con baño de repostería y los cambios de fórmula

En el extremo opuesto, 117 productos ingresaron en la clasificación de baño de repostería. La nómina abarca a varios de los alfajores más consumidos por volumen de venta en el mercado interno:

Clásicos populares: Capitán del Espacio, Jorgito, Guaymallén (en sus versiones tradicionales), Terrabusi, Tofi, Triple Fantoche, Pepitos, Oreo, Vauquita, Rasta y Marley.

Algunas de las marcas de alfajores más populares del país (Clarín).

Modificaciones en la composición: El informe resaltó el caso de los alfajores Bagley (blanco y negro) y Bon o Bon, etiquetas que en relevamientos previos figuraban en el grupo de chocolate genuino y actualmente emplean baño de repostería.

La letra chica del packaging: La legislación alimentaria exige explicitar en el reverso del envase si el producto contiene "cobertura de chocolate" o "baño de repostería", una especificación técnica que suele pasar inadvertida al momento de la compra. El informe generó repercusiones en redes sociales debido a la reconfiguración de recetas en marcas históricas y a la brecha entre la percepción publicitaria del consumidor y la composición real consignada en los ingredientes.