Otra coronación de gloria: un alfajor argentino fue elegido como el mejor del mundo

Los alfajores son parte de la cultura y la tradición argentina y, con sus diferentes versiones, se ganan el corazón de los comensales alrededor del mundo. Además de ser una golosina clásica, se convirtió en un producto de autor, con recetas que incluyen ingredientes regionales.

En ese sentido, un alfajor nacido en Catamarca se convirtió en el ganador de la quinta edición del Campeonato Mundial del Alfajor 2026. Se trata de El Rodeo, que se postuló junto a 420 muestras nacionales e internacionales y contó con una evaluación a ciegas por parte de un jurado especializado en gastronomía. Además del premio principal, también se entregaron varios reconocimientos en categorías vinculadas con el sabor, la textura, las coberturas y los rellenos.

Así es "El Rodeo, el alfajor de Catamarca elegido como el mejor del mundo

El Rodeo se aleja de la receta tradicional del alfajor y apuesta por una combinación de ingredientes que tiene como protagonista al dulce de higo. Este alfajor está elaborado con tapas de vainilla, coco en escamas, trozos de nuez y dulce de leche, terminado con una cobertura de baño glasé. Este mismo producto también obtuvo el Oro en la categoría Mejor Relleno de Fruta. En ese rubro, quedó por encima de propuestas de Alfajores del Mar y Ñandé Alfajores Correntinos, que obtuvieron plata y bronce respectivamente.

El Rodeo se aleja de la receta tradicional del alfajor y apuesta por una combinación de ingredientes que tiene como protagonista al dulce de higo.

En la categoría Mejor Cobertura de Chocolate Negro, el oro fue para Señor Alfajor, mientras que la marca Bragi Chocolates obtuvo la plata y Tatakua Alfajores se quedó con el bronce. Entre los ganadores en alfajores de chocolate blanco, el primer puesto se lo quedó Entre Dos Alfajores Premium. Por último, también hubo reconocimientos para elaboraciones con pistacho, frambuesa, frutos secos, cítricos, vinos y otros ingredientes poco habituales en las versiones tradicionales. La competencia también reconoció al mejor alfajor de maicena, al mejor alfajor saludable, al mejor alfajor de tres capas, al mejor alfajor simple y al mejor alfajor de autor, entre otras categorías.