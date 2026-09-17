Lanzaron la caja con los mejores alfajores de Argentina: cuánto sale y dónde se consigue

El alfajor es uno de los grandes clásicos de la gastronomía argentina y, en los últimos años, sumó una enorme variedad de propuestas que van mucho más allá de las versiones tradicionales. Para quienes quieren conocer algunos de los productos que se destacaron en la última edición del Campeonato Mundial del Alfajor, ahora existe una alternativa que permite probarlos en una sola compra.

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Se trata de una caja especial que reúne una selección de los alfajores premiados en la quinta edición del certamen, realizada recientemente en Buenos Aires. La propuesta apunta especialmente a quienes tienen curiosidad por conocer productos que muchas veces se comercializan únicamente en sus localidades o provincias de origen. La Selección de Alfajores contiene siete unidades y tiene un valor de $28.900. La caja se puede adquirir a través de la página oficial del Mundial del Alfajor.

Qué trae la caja de alfajores ganadores

La propuesta reúne ejemplares que fueron reconocidos durante la última competencia y permite acceder a distintas variedades sin necesidad de viajar para conseguirlas. De esta manera, la selección funciona también como una muestra de la diversidad que existe actualmente dentro del mercado argentino.

El box es impulsado por la organización desde 2022 y se convirtió en una forma de acercar al público algunos de los productos que se destacan en el campeonato. En una misma caja conviven diferentes estilos de elaboración, rellenos, coberturas y combinaciones de sabores.

La Selección de Alfajores contiene siete unidades y tiene un valor de $28.900.

Además de las recetas clásicas, el universo alfajorero argentino incorporó en los últimos años ingredientes regionales y propuestas de autor, con productores artesanales y emprendimientos familiares que encontraron en este producto una manera de diferenciarse.

Uno de los atractivos de la iniciativa es justamente su carácter federal. Muchos de los alfajores que participan de este tipo de competencias tienen una distribución limitada y son especialmente conocidos en las zonas donde se producen. La caja permite, en ese sentido, hacer un recorrido por distintas identidades y formas de preparar uno de los dulces más populares del país. Cada producto seleccionado llega con su propia combinación de masa, relleno y cobertura, además de las particularidades de cada emprendimiento.

El fenómeno también refleja la evolución que tuvo el alfajor en el mercado argentino. Aunque continúa siendo una golosina cotidiana, en los últimos años aparecieron cada vez más versiones artesanales y premium que ponen el foco en los ingredientes, las técnicas de elaboración y las combinaciones de sabores.