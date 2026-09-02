A sus 62 años, Keanu Reeves continúa siendo uno de los grandes protagonistas del cine de acción. Lejos de abandonar las escenas de lucha, persecuciones y acrobacias, el actor mantiene una preparación física diseñada para conservar la resistencia, la fuerza y la estabilidad corporal.

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Su entrenamiento, sin embargo, no se basa únicamente en ejercicios complejos o rutinas imposibles de replicar. Según reveló en una reciente entrevista con Men's Health, entre las actividades que forman parte de su preparación aparece un movimiento conocido por casi todos: la sentadilla con peso corporal.

El sencillo ejercicio que Keanu Reeves incluye en su rutina

Las sentadillas forman parte del trabajo de resistencia que Reeves realiza hacia el final de su semana de entrenamiento. El ejercicio consiste simplemente en bajar el cuerpo flexionando las piernas y volver a subir, utilizando el propio peso corporal.

Es un movimiento que puede incorporarse sin máquinas ni equipamiento y que trabaja principalmente la musculatura de las piernas y los glúteos. En el caso de Reeves, forma parte de una preparación mucho más amplia, pensada no tanto para desarrollar un físico voluminoso sino para mantener un cuerpo funcional y preparado para las exigencias de sus rodajes.

La sentadilla es apenas una parte del método que el actor desarrolló junto a su entrenador Patrick Murphy, con quien trabajó durante años en su preparación para películas como John Wick.

El simple ejercicio que realiza Keanu Reeves para mantener la figura a los 62 años.

Su semana combina sesiones de artes marciales mixtas, ejercicios pliométricos, trabajo de fuerza, estabilidad y resistencia. El objetivo es mantener velocidad, coordinación y capacidad física durante largas jornadas de rodaje, con un enfoque que busca reducir las sobrecargas y cuidar las articulaciones.

Los viernes, por ejemplo, la rutina incluye dominadas, zancadas, planchas y sentadillas con peso corporal. Es precisamente ahí donde aparece este ejercicio sencillo que, sin necesidad de pesas ni aparatos, forma parte de la preparación de una de las grandes estrellas del cine de acción.

El secreto de Keanu Reeves no es buscar músculos enormes

Uno de los aspectos más llamativos de su preparación es que no está enfocada principalmente en la estética. El objetivo del actor es conservar un cuerpo capaz de responder a las exigencias físicas de sus personajes.

Por eso, su entrenamiento prioriza la resistencia, el equilibrio, la movilidad y la recuperación por encima del aumento de volumen muscular. La filosofía es bastante clara: mantenerse fuerte y activo para poder sostener el ritmo de películas que pueden requerir meses de entrenamiento y jornadas intensas de acción.

A la rutina se suma una alimentación organizada en varias comidas durante el día, con fuentes de proteínas, carbohidratos, frutas y verduras. Pero entre todos los ejercicios que realiza, hay uno que demuestra que no siempre hace falta una rutina sofisticada para trabajar el cuerpo: las clásicas sentadillas también tienen lugar en el entrenamiento de Keanu Reeves a los 62 años.