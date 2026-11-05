Con la premisa de agilizar la movilidad cotidiana y reducir la burocracia en el transporte público, la Ciudad de Buenos Aires habilitó una nueva modalidad para que los adultos mayores porteños puedan viajar gratis en la red de subterráneos utilizando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI).

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Como bien apunta la abogada previsionalista Silvia Arce, la medida busca modernizar el acceso al servicio y ofrecer una alternativa directa para quienes utilizan el transporte subterráneo, evitando la dependencia exclusiva de la tarjeta SUBE o de aplicaciones móviles. “Llegas al subte, apoyas el dni y entrás”, resumió la letrada en TN.

Quiénes pueden acceder al pase gratuito

El beneficio está dirigido a personas mayores que residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y registren ingresos de hasta 2,5 haberes mínimos.

La cobertura alcanza a:

Jubilados.

Pensionados.

Retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.

La alternativa se encuentra disponible tanto para quienes gestionen la gratuidad por primera vez como para aquellos usuarios que ya cuenten con el beneficio activo mediante la tarjeta SUBE o la aplicación Buepp.

Requisitos y documentación requerida

Al momento de gestionar la solicitud, las personas interesadas deberán presentar la siguiente información y documentación:

Datos personales básicos: nombre completo, domicilio en CABA, número de CUIL y teléfono de contacto.

Fotografía legible del Documento Nacional de Identidad .

Imagen digitalizada del último recibo de haberes .

Declaración jurada: El beneficiario deberá declarar formalmente que no percibe otros ingresos de ninguna índole, más allá de los haberes previsionales informados.

La Ciudad implementa un nuevo sistema para que los jubilados porteños puedan viajar gratis en el subte con solo presentar su DNI en los molinetes habilitados.

Cómo realizar el trámite paso a paso

La gestión puede completarse de manera digital o presencial sin turnos previos:

Vía web: Completando el formulario oficial en el sitio del gobierno porteño. De forma presencial: Concurriendo sin turno a las oficinas de atención a jubilados ubicadas en las sedes comunales correspondientes.

Una vez revisada y aprobada la documentación, la persona solicitante recibirá una notificación de confirmación a través de WhatsApp.

Uso de los molinetes habilitados

A partir de la recepción del mensaje de aprobación, los beneficiarios quedarán habilitados para ingresar a la red de subte apoyando su DNI directamente sobre los validadores de los molinetes Multipago señalizados en las distintas estaciones de la red.

“Este es un beneficio que nuestros jubilados estaban esperando. Queremos que viajen más cómodos y de manera sencilla en el subte”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “Mejorar y agilizar la movilidad de los porteños es una de las prioridades de nuestra gestión. Estamos haciendo la inversión más grande de los últimos 20 años para renovar el Subte y además, ya está en marcha la construcción de la nueva Línea F, que es la obra de infraestructura más importante del país”.