Avatares holográficos con IA en el subte porteño: qué son y para qué se utilizarán

La compañía Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) lanzó una licitación para incorporar avatares holográficos con inteligencia artificial conversacional a la red de subterráneos porteña.

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El proyecto contempla la instalación de seis dispositivos interactivos en dos estaciones de la línea B, donde los usuarios podrán realizar consultas y recibir respuestas en tiempo real mediante una representación digital tridimensional de aspecto fotorrealista.

La contratación incluye la provisión de los equipos, su instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento, con un presupuesto oficial de US$ 486.719,21, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 15 meses a partir de la firma del acta de inicio, según informó el portal EnElSubte.com

¿Qué son los avatares holográficos con IA que se instalarán en el subte porteño?

Los avatares holográficos son representaciones digitales que permiten mantener una interacción con las personas a través de una interfaz visual y de voz. En este caso, el sistema estará preparado para responder consultas de los pasajeros y ofrecer orientación dentro de la red, además de brindar información institucional y asistencia ciudadana.

Desde SBASE describieron la tecnología como “un sistema que permite la interacción bidireccional en tiempo real entre pasajeros y un avatar digital 3D fotorrealista que brinda información institucional, orientación en la red y asistencia ciudadana”.

A diferencia de un cartel informativo tradicional, la herramienta permitirá que los usuarios formulen preguntas e interactúen con una figura virtual. La inteligencia artificial conversacional será la encargada de procesar las consultas y generar respuestas, aunque los detalles sobre el alcance de las funciones y los temas específicos que podrá resolver dependerán de las condiciones técnicas del sistema contratado.

¿En qué estaciones del subte porteño se instalarán los avatares holográficos con IA?

La iniciativa prevé instalar tres unidades en la estación Leandro N. Alem y otras tres en Juan Manuel de Rosas, ambas correspondientes a la línea B. Los equipos incluirán pantallas holográficas de 86 pulgadas, sistema de audio, sensores para detectar la presencia de personas, protección antivandálica, software y conexión eléctrica.

El contrato también contempla las tareas necesarias para poner los dispositivos en funcionamiento y mantenerlos durante el período establecido. La licitación fue publicada por SBASE bajo el número 421/2026 y forma parte de la incorporación de herramientas tecnológicas a los servicios de atención al pasajero.