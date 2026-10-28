Nuevos coches para el subte: así son las formaciones chinas para las líneas A y C

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) presentó la primera formación de los nuevos coches que se incorporarán a las líneas A y C del subte, como parte del plan de renovación del servicio porteño. Fabricadas en China por la empresa CRRC, las unidades incorporarán mejoras en seguridad, confort y accesibilidad, además de sistemas de información para que los pasajeros puedan conocer cuál es la próxima estación.

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La primera formación llegará a Buenos Aires en enero y, tras completar las pruebas técnicas y la etapa de circulación sin pasajeros, comenzaría a funcionar en abril, de acuerdo con el cronograma informado por el gobierno porteño.

¿Cómo son los nuevos coches chinos del subte porteño?

Las 50 unidades destinadas a las líneas A y C del subte estarán equipadas con aire acondicionado y un sistema de vigilancia compuesto por cuatro cámaras de seguridad por coche, lo que representa 20 dispositivos por formación. También contarán con pantallas LED que indicarán la próxima estación y nuevos recursos para facilitar la orientación de los usuarios durante el viaje.

El interior tendrá asientos de fibra con superficie antideslizante y una mayor cantidad de agarraderas para facilitar los desplazamientos cuando haya pasajeros de pie. En materia de accesibilidad, los trenes dispondrán de espacios para sillas de ruedas, apoyos isquiáticos y señalización en braille junto a las puertas.

"La primera formación para las líneas A y C ya está lista en China, llega a Buenos Aires en enero y empieza a circular en abril, después de completar las pruebas y la marcha blanca", señaló el ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, al compartir imágenes de las nuevas formaciones.

Antes de comenzar a transportar pasajeros, los trenes deberán atravesar distintas etapas de evaluación. Primero se realizarán pruebas estáticas para comprobar el funcionamiento de los sistemas y componentes; después, ensayos dinámicos con las unidades en movimiento. Finalmente, la marcha blanca permitirá verificar su desempeño en las vías sin usuarios a bordo.

La compra forma parte de una adquisición total de 224 coches nuevos para la red. Además de las unidades destinadas a las líneas A y C, otras 174 permitirán renovar por completo la flota de la línea B, en un proceso que apunta a mejorar las condiciones de viaje y actualizar el equipamiento del subte.