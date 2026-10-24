Así son los nuevos coches del subte para las líneas A, B y C que llegarán a CABA: las fotos

La Ciudad de Buenos Aires compró una nueva flota para las líneas A, B y C del subterráneo de la ciudad. La compra es en el marco del plan de renovación integral y tiene como objetivo mejorar la frecuencia y la comodidad de los pasajeros.

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Las primeras formaciones llegarán al país a partir de enero y comenzarán a circular desde abril. En total la Ciudad compró 224 nuevos coches que se repartirán entre las líneas: 50 se sumarán a las líneas A y C, y se planea renovar por completo la flota de la Línea B con 174 coches.

Los nuevos coches que compró el Gobierno porteño provienen de China.

Al respecto, el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Javier Ibañez, detalló: "Estamos haciendo una transformación histórica del Subte. Estos coches van a permitir brindar un mejor servicio en la Línea A y en un corredor clave como es la Línea C, que conecta con dos de los principales nodos ferroviarios, y muy pronto también estarán listas las formaciones para la Línea B". Y agregó: "Ya renovamos 21 estaciones y llevamos adelante obras claves para modernizar la infraestructura de una red centenaria como es la nuestra".

Se espera que las formaciones salgan a las vías en abril del 2027.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Gustavo Arengo, sostuvo: "Gracias a la sustentabilidad fiscal y financiera de la Ciudad de Buenos Aires, podemos encarar este tipo de proyectos que requieren coordinación, confianza y visión a largo plazo, como la renovación de la flota y la construcción de la Línea F".

Cómo serán las nuevas formaciones

Las nuevas formaciones incorporarán mejoras en seguridad, accesibilidad, confort e información al usuario. En este sentido, los coches contarán con aire acondicionado, cuatro cámaras de seguridad por unidad, además de pantallas LED que indicarán la próxima estación y nuevos sistemas de información para los pasajeros.

Asimismo tendrán asientos de fibra con superficie antideslizante, así como una mayor cantidad de agarraderas para favorecer la circulación dentro de los coches y espacios especialmente diseñados para personas con movilidad reducida, con sectores para sillas de ruedas, apoyos isquiáticos y señalización en braille junto a las puertas.

La compra de la nueva flota es parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad y que comprende el plan de modernización del Subte. En esta línea, el Gobierno porteño viene desarrollando una serie de cambios en las principales estaciones de las diferentes líneas y avanza con la construcción de la Línea F.