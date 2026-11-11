El papa León XIV le regaló una rosa de oro a la Virgen de Luján, una de las distinciones más antiguas de la Iglesia católica.

El paso del Papa León XIV por Argentina dejó muchos momentos imborrables dentro la memoria colectiva. El pontífice se mostró encantando por la calidez del pueblo y agradeció la alegría con la que fue recibido. Dicho agradecimiento fue también demostrado a las figuras religiosas que representan al país: al finalizar la multitudinaria misa en Luján, que reunió más de 3 millones de personas, le regaló una rosa de oro a la Virgen de Luján, patrona de Argentina.

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Y aunque si bien este gesto es digno de admirar, la historia de esta distinción tiene un capítulo especialmente importante en la Argentina. El 11 de junio de 1982, durante su primera visita al país, Juan Pablo II llegó a la Basílica de Luján y celebró una misa multitudinaria en un contexto atravesado por la Guerra de Malvinas. En aquella jornada, el pontífice polaco depositó una rosa de oro a los pies de la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. El gesto quedó asociado a su mensaje de paz y esperanza en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente del país. La pieza permanece en el santuario y puede visitarse en el museo de la Basílica.

Con este gesto, León XIV le otorgó su segunda rosa de oro a la Virgen de Luján y demostró, una vez más, el profundo respeto que siente por el pueblo argentino. León XIV ya hizo este regalo en su paso por otros grandes santuarios, como Nuestra Señora de Lourdes (Francia), la Catedral de Santa María de la Almudena (España) o el Santuario de Nuestra Señora de los Treinta y Tres en Florida (Uruguay)

Qué significa la Rosa de Oro y desde cuándo existe esta tradición

La Rosa de Oro es una de las distinciones más antiguas de la Iglesia católica. Se trata de una ofrenda pontificia que los papas conceden a santuarios, iglesias e imágenes religiosas, especialmente advocaciones de la Virgen María. A lo largo de la historia también fue entregada a reyes, reinas y otras figuras destacadas por su vínculo con la Iglesia.

Su significado está asociado a la veneración, la bendición y el reconocimiento. Cuando un pontífice entrega una Rosa de Oro a un santuario mariano, expresa de manera simbólica su devoción hacia la Virgen y destaca la importancia espiritual de ese lugar para la comunidad católica. En el caso de las imágenes marianas, también representa una invitación a los fieles a seguir el ejemplo de María.

Una tradición que se remonta a la Edad Media

El origen de esta costumbre se ubica en la Edad Media. Distintas fuentes sitúan su antecedente en el pontificado de León IX, en 1049, aunque hay algunas diferencias entre los historiadores sobre el momento exacto en que comenzó a utilizarse como distinción papal.

La Enciclopedia Católica señala que no hay registros documentales concluyentes de una entrega solemne anterior a 1148, cuando el papa Eugenio III habría enviado una Rosa de Oro a Alfonso VII, rey de Castilla y León. Por eso, es importante diferenciar el origen tradicional de la bendición de la rosa de las primeras entregas históricamente documentadas.

En sus comienzos, la distinción se entregaba principalmente a monarcas y personalidades católicas. Con el paso del tiempo, los papas comenzaron a concederla también a iglesias, santuarios y advocaciones marianas. En la actualidad, su destino está especialmente asociado a lugares de peregrinación y devoción religiosa.