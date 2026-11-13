Una sexóloga explicó qué sucede con las zonas erógenas cuando envejecemos: “Con la edad…”

Con el paso de los años el cuerpo cambia y el deseo sexual puede verse afectado. Lejos de ser un tema tabú, la sexóloga y Dra. Gabi Murineddu invita a hablar abiertamente de la sexualidad en adultos mayores o personas de la tercera edad. En este sentido, en diálogo con El Destape, expresó que "el principal tabú sigue siendo pensar que el deseo sexual desaparece con la edad".

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Si hablamos de deseo sexual, nos remitimos necesariamente a las zonas erógenas. A medida que envejecemos estas cambian, al igual que lo hacen otras partes del cuerpo. "Las zonas erógenas no desaparecen con la edad. Lo que puede cambiar es la forma en que el cuerpo responde a los estímulos. Generalmente se necesita más tiempo para la excitación, una estimulación diferente o mayor comodidad física. También pueden aparecer nuevas formas de experimentar placer y zonas de sensibilidad que antes pasaban desapercibidas", explica Murineddu.

Con el paso de la edad las zonas erógenas no desaparecen, sino que cambian.

Es en este punto que entra en juego la sexualidad más allá de lo físico, y es que, como indica la sexóloga, "la sexualidad es mucho más amplia que una respuesta física específica. Incluye el contacto, las emociones, la intimidad, el deseo, el vínculo con el propio cuerpo y la posibilidad de darse más tiempo para disfrutar". Y es muy importante tener presente que el deseo no tiene un límite de edad, sino que "forma parte de la vida en todas sus etapas, aunque se exprese de maneras diferentes con el paso de los años".

Al respecto, Murineddu concluye que "sentir deseo, disfrutar de la intimidad, conectar con el propio cuerpo o construir vínculos afectivos sigue siendo algo natural y saludable a cualquier edad. El mayor obstáculo no es la edad, sino las creencias que hemos aprendido sobre cómo 'deberíamos' vivir nuestra sexualidad".

Cuáles son los principales cambios que se presentan

En conversación con El Destape, la Dra. Gabi Murineddu reveló cuáles son las principales consultas que recibe en su consultorio por parte de sus pacientes mujeres. En este sentido, explicó que estas suelen estar relacionadas con los cambios que aparecen durante la transición a la menopausia y en los años posteriores.

"Lo que veo con mayor frecuencia es la disminución del deseo sexual, que es por lejos el motivo de consulta más habitual. También son frecuentes el dolor durante las relaciones, la sequedad vaginal y la dificultad para alcanzar el orgasmo. A esto se suman inquietudes vinculadas a la imagen corporal, el autoestima y cómo reconectar con el placer en una etapa en la que el cuerpo atraviesa múltiples transformaciones", detalló la sexóloga.