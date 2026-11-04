Un plan gratis para jubilados en Buenos Aires: el Museo Moderno ofrece un taller de arte sin experiencia previa

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires ofrece un taller gratuito para jubilados y adultos mayores que quieran acercarse al mundo del arte sin necesidad de tener conocimientos previos. Los encuentros son todos los miércoles de 16 a 18 horas, durante los cuales se invita a experimentar con distintas prácticas artísticas, conocer muestras y compartir experiencias en comunidad.
La idea es que quienes se sumen puedan acercarse al arte, experimentar con diferentes formas de expresión y compartir un espacio creativo con otras personas. En este sentido, el espacio propone una dinámica de arte y educación en la que se pone el foco en el proceso creativo y no solamente en el resultado final. Además, se organizan excursiones a diferentes museos y centros culturales para ver entre todos exposiciones.
No es necesario tener experiencia previa ni conocimientos específicos sobre arte para participar. La actividad está pensada para personas mayores que quieran descubrir nuevas formas de expresión, acercarse a distintas obras y compartir sus experiencias en un espacio de encuentro.
No se trata de una actividad arancelada, aunque para participar es necesario completar un formulario online. Los próximos encuentros están programados para los miércoles 4, 18 y 25 de noviembre, de 16 a 18. El taller se realiza en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, ubicado en avenida San Juan 350, en el barrio porteño de San Telmo.
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Qué otros talleres dicta la Ciudad de Buenos Aires para jubilados
Los jubilados de la Ciudad de Buenos Aires tienen la posibilidad de acceder a las becas culturales en el Centro Cultural Recoleta. Durante noviembre, quienes tengan el Pase Cultural pueden postularse para recibir la beca completa en el espacio cultural. Para recibirla hay que inscribirse en el formulario. Luego las personas son contactadas por correo, aunque se puede escribir a comunidadpase@buenosaires.gob.ar por cualquier consulta.
Durante noviembre los talleres a los que se puede acceder son:
- "La cultura popular en la Edad Moderna" con Pablo Borda: se realiza los jueves 18.30 hs y propone una mirada exploratoria de las formas de vida, creencias y prácticas de los sectores no privilegiados de la sociedad en los siglos de la Edad Moderna. Así, aborda al mundo de campesinos, artesanos, pobres, disidentes y marginales a través de la historia social y cultural.
- "Las herramientas básicas del stand up" con Félix Buenaventura: se hace los viernes 18:30 hs y ofrece técnica y estructuras para escribir de manera divertida sobre lo que los jubilados conocen, ya sea su entorno, mirada personal y la relación con el mundo. Entre los objetivos, se encuentra la posibilidad de identificar cómo reírse de distintas preocupaciones, miedos y banalidades a las que las personas se suelen acostumbrar, aunque no estén de acuerdo, que pueden ser el punto de partida para un stand up.