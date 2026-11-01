Yoga para jubilados: cómo participar gratis de talleres de bienestar en noviembre 2026

Hacer una pausa y reconectar es clave para cuidar la salud física y emocional. Por eso, la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires ofrece un taller gratuito de bienestar con yoga y meditación guiada para todo el público, incluso jubilados, durante todo noviembre 2026.

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Cuándo son los talleres de bienestar en noviembre 2026

La propuesta ofrece talleres todos los sábados de noviembre de yoga, respiración y meditación para armonizar el cuerpo. El objetivo es fortalecer el equilibrio interno y cultivar la presencia plena en el presente. Estas son las fechas de noviembre:

Sábado 7 de noviembre

Sábado 14 de noviembre

Sábado 21 de noviembre

Sábado 28 de noviembre

Las clases comienzan a las 11 hs y quienes participen deben llevar su propio mat o colchoneta de yoga, agua y una toallita personal. Están a cargo Isidoro Navarro y Alejandra Minetti, especialistas en disciplinas de bienestar con experiencia en la guía de grupos. Ambos integran la técnica física con la conciencia emocional y ofrecen herramientas prácticas que cada participante puede aplicar en su vida diaria para reducir el estrés y mejorar su calidad de vida.

Las clases de yoga, respiración y meditación se realizan todos los sábados de noviembre

La actividad se realiza en Las Rotativas de la Casa de la Cultura, un lugar con mucha historia que potencia la introspección. Se trata de un espacio para compartir la práctica con otras personas, en un clima de respeto y bienestar. La gran búsqueda será encontrar espacio para escuchar al cuerpo y calmar la mente.

Cómo participar de las clases gratuitas: la inscripción

Las clases de yoga son aptas para todo público, incluso para personas de la tercera edad. En realidad, la entrada es libre y gratuita, se puede acudir hasta agotar la capacidad de la sala. Solo hay que completar un formulario de inscripción para estar contenidos físicamente durante la clase.

Además de las clases, se arma un grupo de WhatsApp para compartir durante la semana herramientas, recordatorios de bienestar y tutoriales que complementan lo practicado cada sábado y le dan continuidad a los encuentros.