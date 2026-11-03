Una casa histórica con patio y jardín tiene entrada gratis para jubilados: está en Barrio Norte y no requiere reserva

En pleno Barrio Norte se encuentra una casa que es sinónimo de historia: Museo Casa de Ricardo Rojas. Como bien lo indica su nombre, la propiedad perteneció a Ricardo Rojas, poeta y dramaturgo argentino, quien encargó la construcción de su casa al arquitecto Ángel Guido. Hoy, jubilados y público general pueden recorrer el interior de la vivienda y sus jardines con entrada gratuita.

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El museo conserva una colección patrimonial de la vida de Ricardo Rojas y su esposa Julieta Quinteros. Entre los objetos que se preservan hay mobiliario, cuadros, objetos arqueológicos, dibujos, libros y documentos. Quienes se acerquen, van a poder además disfrutar de recorrer un amplio patio de recepción ajardinado, con una fuente rodeada de rosales y galerías internas donde descansar entre caminatas. La casa tiene también un jardín de invierno inspirado en un estilo andaluz y un Jardín de Naranjos.

Museo Casa de Ricardo Rojas tiene entrada gratis y es un gran lugar para visitar

Entre las obras exhibidas se encuentran algunas de autoría de Antonio Berni, Miguel Victorica, Cesáreo B. de Quirós, Quinquela Martín, así como esculturas de Luis Perlotti y caricaturas de Rojas realizadas por reconocidos caricaturistas de revistas de la época como Caras y Caretas, entre otros. Uno de los grandes atractivos es la inmensa biblioteca, con libros y publicaciones que pertenecían al escritor, muchos de ellos autografiados por sus autores y ediciones famosas por sus ilustraciones o por sus encuadernaciones, según detallan desde la página del museo. Siguiendo esta línea, para lo amantes de la literatura la colección posee alrededor de 100.000 manuscritos originales y pruebas de imprenta de las obras de Rojas.

Dónde queda el Museo Casa de Ricardo Rojas y qué horarios de visita tiene

El Museo Casa de Ricardo Rojas está ubicado en la calle Charcas 2837, entre Laprida y Agüero, en el corazón de Recoleta. Se trata de una casona histórica inspirada en la arquitectura neocolonial hispanoamericana, declarada Monumento Histórico Nacional, donde funcionó el hogar del célebre escritor e investigador argentino. Para visitarlo, el museo abre sus puertas al público de martes a sábados en el horario de 11:00 a 19:00 hs, mientras que permanece cerrado los días domingos y lunes. La entrada es gratuita, tanto para jubilados como público general.