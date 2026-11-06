Por qué el té es un milagroso antiarrugas: combate el paso de los años en pocas pasadas

El paso de los años se ve reflejado en la piel, lo que provoca en muchas personas una preocupación estética. Para quienes prefieren llevar el rostro sin arrugas pero estan cansados de gastar dinero en cremas que no resultan efecto, existe una opción natural alta en colágeno que promete ser la solución definitiva junto a una adecuada rutina facial: aplicar en la zona té.

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Sucede que ciertas infusiones, como el té rojo, negro, verde e, incluso, el efectivo pero menos conocido té blanco, tienen un alto porcentaje de colágeno. La producción de colágeno es beneficioso para la piel, el cabello, los huesos y los músculos. En este sentido, a la hora de ayudar a regenerar la piel y darle nueva vida, aplicar con paños de algodón té puede ser una buena alternativa.

El té puede ser un gran aliado para combatir las arrugas.

Qué beneficios trae cada tipo de té para la piel

Aplicarse paños de té puede ser un complemento a una rutina de cuidado facial. Además de este tratamiento natural, se puede prevenir la aparición de las marcas del paso del tiempo al usar protector solar todos los días, hidratar la piel y beber suficiente agua. Por cada tipo de té se puede esperar los siguientes efectos en la piel: