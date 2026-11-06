Por qué el té es un milagroso antiarrugas: combate el paso de los años en pocas pasadas

El paso de los años se ve reflejado en la piel, lo que provoca en muchas personas una preocupación estética. Para quienes prefieren llevar el rostro sin arrugas pero estan cansados de gastar dinero en cremas que no resultan efecto, existe una opción natural alta en colágeno que promete ser la solución definitiva junto a una adecuada rutina facial: aplicar en la zona té.
Sucede que ciertas infusiones, como el té rojo, negro, verde e, incluso, el efectivo pero menos conocido té blanco, tienen un alto porcentaje de colágeno. La producción de colágeno es beneficioso para la piel, el cabello, los huesos y los músculos. En este sentido, a la hora de ayudar a regenerar la piel y darle nueva vida, aplicar con paños de algodón té puede ser una buena alternativa.
Qué beneficios trae cada tipo de té para la piel
Aplicarse paños de té puede ser un complemento a una rutina de cuidado facial. Además de este tratamiento natural, se puede prevenir la aparición de las marcas del paso del tiempo al usar protector solar todos los días, hidratar la piel y beber suficiente agua. Por cada tipo de té se puede esperar los siguientes efectos en la piel:
- Té verde: es una de las variedades más estudiadas en cosmética por su contenido de polifenoles, especialmente las catequinas. Estos compuestos tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que podrían ayudar a proteger la piel del daño provocado por la radiación ultravioleta. Algunas investigaciones también analizaron su posible efecto sobre la elasticidad y los signos del envejecimiento, aunque todavía se necesitan más estudios para confirmar sus beneficios visibles.
- Té blanco: también contiene polifenoles y se investiga por sus propiedades antioxidantes. Algunos estudios observaron efectos protectores frente al daño causado por la radiación solar, aunque esto no significa que pueda utilizarse como reemplazo del protector solar.
- Té negro: durante su procesamiento desarrolla compuestos como las teaflavinas, que también presentan actividad antioxidante. Se estudia su potencial para contribuir a proteger la piel frente al estrés oxidativo y la inflamación.
- Té rojo: suele utilizarse para referirse al pu-erh, una variedad fermentada que contiene distintos compuestos vegetales. Sin embargo, la evidencia sobre sus efectos específicos en la piel es más limitada y no permite asegurar que reduzca las arrugas o estimule directamente la producción de colágeno.