Difundieron la búsqueda de Axel González durante un festival: su madre participó de la campaña

A más de 180 días de la desaparición de Axel Alejandro González en la localidad de Fontana, agentes de la Policía del Chaco desplegaron una campaña de difusión durante el festival Chaco Vibra para mantener vigente el pedido de colaboración de la comunidad y obtener información que permita conocer el paradero María Gómez, la madre del joven, se sumó a la iniciativa durante la segunda jornada.

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El último registro de Axel con vida fue el 17 de mayo, cuando salió de su domicilio del barrio Takay de Puerto Tirol, en el área metropolitana de la capital chaqueña, con destino a la vivienda de su exnovia. Cuando no respondió mensajes ni regresó a su casa, la familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá.

Según la reconstrucción incorporada al expediente, González caminaba junto a su amigo Ariel Esteban Lázaro cuando advirtió la presencia de un patrullero y salió corriendo. Desde ese momento, cerca de las 2 de la madrugada, no volvió a comunicarse con su familia.

A partir de allí, la Justicia revisó testimonios, cámaras de seguridad, teléfonos secuestrados y los recorridos de los patrulleros que circulaban por la zona. Además, analizó una muestra de sangre hallada en una camioneta Nissan vinculada a la Comisaría Segunda de Fontana, pero el estudio genético descartó que perteneciera a Axel.

A casi seis meses, integrantes de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas aprovecharon el marco del festival multitudinario para reforzar la búsqueda: distribuyeron folletos entre los asistentes y colocaron carteles en diferentes sectores del Parque Intercultural 2 de Febrero de Resistencia con la imagen de Axel, información sobre su desaparición y los canales habilitados para aportar datos.

La madre de Axel se sumó a la campaña

Uno de los momentos más significativos de la iniciativa se produjo durante la jornada del sábado, cuando la Policía invitó a la madre de Axel, María Gómez, a participar de las actividades de difusión.

La mujer acompañó a los efectivos en la distribución de material informativo y se sumó al pedido de colaboración dirigido a las miles de personas que participaron del festival.

Desde la fuerza provincial señalaron que estas acciones forman parte de un dispositivo de búsqueda que continúa desarrollándose bajo las directivas del Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Policía y la Dirección General de Inteligencia Criminal.

La Policía invitó a la madre de Axel a participar de la campaña de difusión durante el festival. (Foto: Chaco Ahora).

El objetivo es sostener las tareas investigativas, ampliar la circulación de información y promover la participación ciudadana. En ese sentido, remarcaron que la búsqueda de personas desaparecidas requiere un trabajo permanente y coordinado, tanto de los equipos especializados como de la comunidad.

Hace poco más de una semana, María le pidió a los responsables que le digan "si está muerto", ya que no puede dejarlo "tirado por ahí como un perro", mientras la intensa búsqueda por parte de las autoridades locales no presenta avances sustanciales.

La mujer recorrió el barrio Malvinas Argentinas, de Resistencia, junto a los integrantes de la División Búsqueda de Personas, donde repartió folletos entre los vecinos del barrio, y ratificó que la recompensa para quien aporte información sobre su hijo ya subió a 15 millones de pesos: "No es mucho, pero es un incentivo", afirmó. Además, remarcó en declaraciones a la prensa local que no quiere que el caso de su hijo "quede en el olvido" y necesita "que todo el Chaco sepa lo que le pasó".