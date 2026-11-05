A seis meses de la desaparición de Axel, su madre realizó un dramático pedido: "Que me digan si está muerto"

A casi seis meses de la desaparición de Axel Alejandro González (21) en Chaco, la madre del joven, María Gómez, le pidió a los responsables que le digan "si está muerto", ya que no puede dejarlo "tirado por ahí como un perro", mientras la intensa búsqueda por parte de las autoridades locales no presenta avances sustanciales.

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La mujer recorrió este miércoles el barrio Malvinas Argentinas, de Resistencia, junto a los integrantes de la División Búsqueda de Personas, donde repartió folletos entre los vecinos del barrio, y ratificó que la recompensa para quien aporte información sobre su hijo ya subió a 15 millones de pesos: "No es mucho, pero es un incentivo", afirmó. Además, remarcó en declaraciones a la prensa local que no quiere que el caso de su hijo "quede en el olvido" y necesita "que todo el Chaco sepa lo que le pasó".

El último registro de Axel con vida fue al salir de su domicilio del barrio Takay de Puerto Tirol, en el área metropolitana de la capital chaqueña, con destino a la vivienda de su exnovia. Cuando no respondió mensajes ni regresó a su casa, la familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá.

Según la reconstrucción incorporada al expediente, González caminaba junto a su amigo Ariel Esteban Lázaro cuando advirtió la presencia de un patrullero y salió corriendo. Desde ese momento, cerca de las 2 de la madrugada del 17 de mayo, no volvió a comunicarse con su familia.

A partir de allí, la Justicia revisó testimonios, cámaras de seguridad, teléfonos secuestrados y los recorridos de los patrulleros que circulaban por la zona. Además, analizó una muestra de sangre hallada en una camioneta Nissan vinculada a la Comisaría Segunda de Fontana, pero el estudio genético descartó que perteneciera a Axel.

Caso Axel: carta anónima, información por la cremación de cuerpos y aumento de la recompensa

El 28 de julio, un sobre con una carta fue hallado en la puerta de la oficina ubicada sobre calle Roque Sáenz Peña al 46. El mensaje, confeccionado con letras recortadas y dejado en inmediaciones de la Fiscalía, sostiene una grave acusación contra efectivos policiales y menciona la posibilidad de que el cuerpo del joven de 22 años haya sido llevado hasta un horno de ladrillos.

El medio Chaco Ahora accedió a la imagen y publicó una foto que revela más detalles de su contenido: allí se distinguen referencias al “caso Axel González”, a personas que “estuvieron presos”, a “la Policía”, al “cuerpo de Axel González”, a un “horno de ladrillo” y al “ex suegro de Axel”, entre otras expresiones.

María Gómez aseguró que la posibilidad mencionada en la carta no era completamente nueva para ella. Según relató, pocos días después de la desaparición de su hijo ya le habían sugerido averiguar qué hornos de ladrillos habían funcionado durante aquellas jornadas. "El tema del horno a mí ya me habían dicho que era posible", explicó.

En septiembre, la fiscal Julieta Arolfo solicitó colaboración a la Justicia de Misiones para establecer si un cuerpo encontrado en julio en el río Paraná podía corresponder a González. La línea de investigación se sumó a consultas a organismos provinciales, municipios y registros de cementerios sobre personas no identificadas o inhumaciones posteriores a la desaparición.

En paralelo, la familia pidió información sobre una contratación de la Municipalidad de Resistencia para la cremación de restos de 80 personas. A través de sus abogados, solicitó determinar si entre esos cadáveres había personas registradas como NN y conocer si existieron comunicaciones a organismos judiciales, policiales o administrativos.

El Ministerio de Seguridad elevó en octubre la recompensa para quienes puedan aportar información que permita ubicar a Axel. La medida fue formalizada mediante la Resolución 1068/2026 y la información puede comunicarse de manera confidencial a la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas.

Desaparición de Axel: sobreseyeron a su amigo y las pruebas apuntan contra la Policía

A mediados de octubre, la justicia chaqueña sobreseyó a Ariel Esteban Lázaro, amigo y última persona que vio con vida a Axel Alejandro González, quien desapareció en mayo de este año en la zona de Fontana. La resolución concluyó que no había elementos para atribuirle maniobras destinadas a desviar la investigación y que las pruebas reunidas respaldaban su versión sobre una persecución policial.

La sentencia N.º 220, dictada el 13 de octubre por la jueza María Laura del Valle Agüero, del Juzgado de Garantías N.º 3 de Resistencia, dispuso su sobreseimiento parcial y definitivo por esa acusación. La decisión no establece qué ocurrió con Axel ni quiénes son responsables de su desaparición, pero descarta el supuesto encubrimiento atribuido a uno de los últimos testigos que lo vio.

Según el testimonio del amigo del joven desaparecido, la situación dio un giro inesperado mientras regresaban a pie. "La última vez que estuve con él íbamos para su casa caminando y nos empezó a perseguir un móvil de la Policía", explicó el joven en declaraciones a medios locales.

De acuerdo a lo relatado, ambos se separaron y los efectivos policiales iniciaron una persecución a pie. Ariel detalló que uno de los agentes corría con "una pistola en la mano", mientras que el otro volvió al patrullero para salir rápidamente hacia la misma dirección. Además, advirtió que él mismo había recibido amenazas previas de los agentes tras culparlo de un robo.

Ese relato orientó la investigación hacia la actuación de los policías. La madre de Axel, María Gómez, radicó la denuncia contra agentes de la Comisaría Segunda de Fontana. Tiempo después, las autoridades ordenaron el apartamiento del jefe de la comisaría, todo el personal de guardia y otros dos agentes

Sin embargo, Lázaro quedó bajo sospecha por supuestas contradicciones en sus declaraciones: se investigó si había aportado versiones destinadas a proteger a otras personas y dificultar el esclarecimiento del caso. El avance de las medidas de prueba no sostuvo esa hipótesis.