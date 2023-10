Juicio a Sebastián Villa: las pruebas de su agresividad y otro presunto abuso incorporado a la causa

El Destape pudo acceder al fallo de elevación a juicio por violación contra el exjugador de Boca Juniors. En qué se basaron los magistrados.

La Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora confirmó, este martes por la tarde, la elevación a juicio de la causa que tiene como protagonista al exjugador de Boca Juniors Sebastián Villa por "abuso sexual con acceso carnal", ocurrido durante junio del 2021, en un country de la localidad bonaerense de Canning. En el fallo al que accedió El Destape, los jueces rechazaron el recurso de apelación del abogado defensor, argumentaron con las pruebas que dejan a la vista su "estado de agresividad" y ponen sobre la mesa otra presunta violación la noche de los hechos denunciados.

En el documento al que pudo acceder este medio, los jueces Miguel María Alberdi, Guillermo Alejandro Rolón y Miguel Carlos Navascues sostuvieron que el recurso presentado por el jugador no iba a prosperar porque "se encuentra acreditado -con el grado de probabilidad que esta etapa requiere- tanto la materialidad ilícita atribuida como la probable autoría de Sebastián Villa Cano en el hecho que se le imputa". Para esto, enumeran las diferentes pruebas que se tuvieron en cuenta: entre ellas, un posible segundo abuso sexual en la misma noche del delito denunciado.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En su planteo, el representante legal del jugador brindó argumentos "generalizados", según los propios magistrados, a la hora de oponerse a la elevación a juicio y propuso una "distinta interpretación" de los mensajes entrecruzados entre Villa y la damnificada, Rocío Tamara Doldán, como así también del informe médico realizado por dos profesionales de la salud, que atendieron a la denunciante días después del presunto abuso.

En primer lugar, la Cámara repasó los dichos de la víctima y la gran cantidad de detalles brindados durante la declaración testimonial. Allí explicó cómo sucedió el hecho, contó que ese día se encontraba en la habitación del imputado, que sufrió golpes e insultos en el marco de un planteo por celos y hubo un forcejeo luego de que ella se negara a tener relaciones sexuales con él. De acuerdo a su relato, el jugador estaba bajo un "estado de agresividad" cuando comete el abuso sexual. Según contó, luego llamó a una de sus amigas para que la fuera a rescatar; situación corroborada por la Justicia, ya que la segunda chica ingresó al country cerca de las 2 de la madrugada del 27 de junio.

Acto seguido, la denunciante expresó que se juntó con Villa "para conversar" y que este le ofreció dinero por su silencio -una suma cercana a 5.000 dólares-. Uno de los amigos y personas más cercanas del jugador eliminó de su celular los mensajes y remarcó que "si lo quería a Sebastián, tenía que borrar todo". Si bien el dinero es entregado, la declarante lo devolvió días más tarde, de acuerdo a la causa. Dichas conversaciones, a su vez, están corroboradas por las capturas de pantalla de diversos mensajes "en los cuales se trataba de negociar, arreglar o incluso abonar una suma de dinero" para que ésta no perjudicara al jugador.

Por su parte, la amiga que se acercó al domicilio tras lo ocurrido, brindó declaración y relató que la joven estaba "alterada, dijo no sentirse bien y se veía triste" al momento de su llegada. Asimismo, agregó que no podía dialogar libremente con ella porque Villa estaba en el lugar y aseguró haberlos visto teniendo una discusión. Durante los días posteriores, alegó "no verla bien", para luego conocer lo ocurrido en boca de la propia víctima. "Tenía marcas en el cuerpo, más precisamente en la cola y en la nalga", señalaron en el documento según lo expresado por la segunda joven. "Mirá lo que me hizo Sebastián", le refirió la víctima.

El 28 de junio, la denunciante se dirigió al Hospital General de Agudos José María Penna y fue asistida por dos profesionales de la salud, que también declararon y presentaron el informe labrado en sede judicial. "Si bien es cierto, tal como indicó la defensa, que del informe médico no surge que la paciente haya presentado algún tipo de lesión, habiendo arrojado dicho reconocimiento médico un resultado normal, no menos cierto es que la Dra. Santa Cruz Quintana fue clara al prestar declaración que podría existir la posibilidad de que una persona que padeció abuso sexual arroje en un examen ginecológico un resultado normal", expresaron. Debido al dolor por el cual se presentó a la guardia, le recetaron analgésicos.

A su vez figura como complementario el informe de la perito psiquiatra oficial, donde se destaca que Doldán "presenta indicadores de abuso sexual, no advirtiéndose indicadores de fabulación o mendacidad como así tampoco de ideación delirante"; mientras que el informe victimológico concluyó que "se observaron en la presunta víctima características presentes en mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales".

¿Hubo un segundo abuso?

La víctima y su amiga se retiran de la casa de Sebastián Villa durante la madrugada del 27 de junio del 2021, en un remis compartido con otras chicas que también se encontraban en el domicilio. La primera de las jóvenes presentes en el lugar manifestó que "todos habían ingerido bastante alcohol" y que, en un momento de la noche, el futbolista estuvo en su cuarto con otra mujer -amiga suya, con quien antes había mantenido encuentros con periodicidad-. La otra chica, según lo dicho por la testigo, "egresó de la casa de Sebastián con los ojos llorosos" y le mostró que tenía la ropa interior rota.

La segunda joven presuntamente atacada, quien también recalcó que el hombre "se encontraba alcoholizado", dijo que no la dejó salir de la habitación y la empujó sobre la cama para cometer un segundo delito. "Agregó que estuvo anteriormente con él y que no la pasó bien, debido a que es una persona agresiva, explicando los episodios de violencia vividos al momento de mantener relaciones sexuales", agregaron los magistrados en el documento. De todas maneras, la mujer señaló que no desea instar acción penal por lo ocurrido esa noche.

"Si bien no observaron el hecho del que resultó víctima Doldán, sí claramente dieron cuenta del estado de agresividad que presentaba Villa aquel día y al que también hizo referencia la denunciante", advirtieron en el fallo.

La palabra de Sebastián Villa

El futbolista Sebastián Villa, condenado en junio a dos años y tres meses de prisión condicional por el delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas" en perjuicio de su expareja Daniela Cortés, fue citado a declarar hace unos meses para efectuar su descargo y negó "rotundamente" el hecho del que se lo acusa, rechazando cualquier pregunta de la Fiscalía. A su vez, dijo haber mantenido "relaciones sexuales consentidas" con la denunciante y la trató de mentirosa por estar enojada con él debido a su vínculo con la segunda joven.

Asimismo dijo que las lesiones que posee "se las habrá efectuado otra persona" y que los hechos denunciados son producto de que Doldán "quería mantener una relación seria" con el imputado. "Para el Tribunal resulta, por demás, insuficiente para neutralizar la prueba de cargo citada, máxime en estos casos donde debe valorarse la prueba colectada con perspectiva de género", manifestaron en el fallo y remarcan que el Estado argentino asumió el compromiso internacional de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.

"A partir de la valoración de la prueba colectada en autos (...), a criterio del Tribunal los elementos valorados y analizados a la luz de lo normado por el Art. 210 del CPP, permiten el avance de la causa a la siguiente instancia, impidiendo -a esta altura- proceder en los términos solicitados por la defensa. No se da la certeza negativa necesaria que el dictado del sobreseimiento requiere para su procedencia, siendo indispensable el desarrollo del juicio donde en el amplio espectro del debate, todas y cada una de las dudas y cuestiones podrán ser ampliamente despejadas", concluyeron.