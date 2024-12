Qué milagros le adjuicana a Gilda, la cantante que se convirtió en una santa popular

Cuáles fueron los milagros de Gilda.

Gilda es una de las máximas exponentes de la cumbia argentina y luego de su trágica muerte en un accidente vial 1996 se convirtió en objeto de veneración hasta convertirse en una "Santa Popular" a la que le atribuyen varios milagros.

Myriam Alejandra Bianchi nació en Villa Devoto y se desempeñaba cómo maestra jardinera hasta que, pese a la oposición de su familia, comenzó una ascendente carrera dentro de la música tropical hasta convertirse en un ícono.

El 7 de septiembre de 1996 Gilda falleció luego de un accidente cuando se transportaba en micro. En el lugar de su muerte se le construyó un santuario, ubicado en el kilómetro 129 de la ruta 12, en Entre Ríos. Allí miles de fanáticos la visitan y aseguran que le fueron concedidos milagros.

Entre los fenómenos que se le atribuyen a la cantante y compositora se encuentran el de un hombre que estaba en silla de ruedas y volvió a caminar poco después de ir a un show y el de una fanática que le pidió ayuda en su altar porque padecía diabetes y su cuadro mejoró.

Además, Angela Leiva contó que le rogo a la leyenda de la cumbia en los minutos previos de su presentación en Pasiòn Canta, la competencia del histórico programa Pasión de Sábado con el que saltó a la fama. "Cuando hice el casting me acuerdo que ese día de repente se nubló, hacía frío y estábamos haciendo la fila del casting afuera. Tenía 18 años recién cumplidos y me acompañó un amigo", relató la cantante. "Yo estaba casi última en la fila. De los nervios y el frío que hacía se me empezó a cerrar la garganta. Empecé a buscar recursos por todos lados y se me ocurrió pedirle a Gilda. 'Gilda ayudame', no me acuerdo exactamente lo que le dije. No sé de dónde me salió la voz. Ese día quedé y tuve la suerte de ganar el concurso", añadió conmovida en una charla con Fernando Dente.

También trascendió el caso de una mujer de Jujuy que se habría recuperado tras estar al borde de la muerte después de que su hija y la abuela de la nena estuvieron en un recital de ella y le hicieron escuchar su música y el de un matrimonio de Buenos Aires que le atribuyó a Gilda la recuperación de su hijo de corta edad, que había nacido con un tumor.

Esta última pareja instaló el altar en Concordia donde Myriam, su madre y su hija fallecieron y se convirtió en un santuario visitado por miles de fieles que la elevaron cómo Santa Popular.

Un jugador visitó la Difunta Correa en la previa a una final y se dio el "milagro"

En nuestro país hay muchos personajes a los que se los conoce cómo Santos Populares ya que mucha gente asegura que son "milagrosos" pese a no ser reconocidos oficialmente por la iglesia católica. A estos santos se les rinde tributo en todo el país y en todos los ámbitos cómo el fútbol. Es así cómo un jugador fue a visitar a la Difunta Correa en la previa de una "final" y se le concedió el pedido.

En la antesala a la vuelta de la semifinal del Reducido de la Primera Nacional por el ultimo ascenso el jugador de San Martín de San Juan Santiago López García fue a visitar el altar a la Difunta Correa para pedirle a la santa el triunfo de su equipo. El Santo Sanjuanino había perdido la ida contra Nueva Chicago 2-1 y estaba obligado a ganar para seguir en la pelea por un lugar en la primera división del fútbol argentino.

El número 8 del equipo dirigido por Raul Antuña compartió en su Instagram una foto en la que se lo ve colgando sus botines en el techo de las escaleras del Paraje junto a dos emojis: un corazón rojo y una manito con dedos cruzados.

Finalmente con gol de Ezequiel Montagna San Martín se impuso en San Juan 1-0 y gracias a la ventaja deportiva por haber hecho una mejor temporada regular, avanzó a la final del Reducido donde jugará con Gimnasia de Mendoza.