Ángela Leiva confesó el pedido desesperado que le hizo a Gilda cuando estaba viva: "Ayudame"

Ángela Leiva reveló la charla secreta que tuvo con la icónica cantante de cumbia argentina Gilda. La confesión de la artista de 34 años.

Ángela Leiva es una de las cantantes más reconocidas de la cumbia en la actualidad y muchos la comparan con las grandes figuras del género en la historia. En ese sentido, la artista contó una anécdota que nadie sabía en la que está involucrada la reconocida Gilda, quien falleció de manera trágica. La cantante y actriz confesó que se la cruzó en un programa de televisión cuando todavía no había saltado a la fama en el que le hizo un pedido casi de rodillas.

En diálogo con Noche Al Dente, el programa conducido por Fernando Dente en América TV, Ángela Leiva contó detalles de su actualidad artística y se tomó un momento para recordar sus inicios en el mundo de la música. Allí fue cuando recordó su paso por el programa Pasión Canta donde también trabaja Gilda, un ícono total de la movida tropical que creció aún más luego de su muerte.

"Cuando hice el casting me acuerdo que ese día de repente se nubló, hacía frío y estábamos haciendo la fila del casting afuera. Tenía 18 años recién cumplidos y me acompañó un amigo", recordó Ángela sobre aquel momento que de alguna manera marcó su vida. En medio de esa situación, Leiva se puso muy nerviosa ante la presión y se lanzó casi de manera desesperada a hacerle un pedido a Gilda, como última opción para entrar al programa dedicado a la cumbia.

"Yo estaba casi última en la fila. De los nervios y el frío que hacía se me empezó a cerrar la garganta. Empecé a buscar recursos por todos lados y se me ocurrió pedirle a Gilda. 'Gilda ayudame', no me acuerdo exactamente lo que le dije. No sé de dónde me salió la voz. Ese día quedé y tuve la suerte de ganar el concurso", expresó conmovida. Ángela se encuentra preparando todo para la serie de shows que tiene en este 2023: el primero de todos es en el Teatro Metro de La Plata.

Aterrador relato de Ángela Leiva sobre el fantasma de su madre: "Imaginate el susto"

Ángela Leiva sorprendió al relatar su encuentro con el fantasma de su madre y se emocionó al revivir la escalofriante sensación que tuvo en aquel momento. La finalista de Cantando 2020 se pronunció sin tapujos sobre el tema y reveló aterrados detalles de la noche que apareció el espíritu de su madre en su casa.

"Estábamos en un pueblito de Salta. Yo estaba en la combi y había poca luz en la calle. Los chicos ya habían bajado para armar todo lo del show y yo estaba sola. De repente escucho que me golpean el vidrio, pero miro y no había nadie", comenzó su descargo la intérprete del hit Amiga Traidora. Y sumó: "El punto es que yo estaba sola, y ni siquiera estaba con el celular, ya que como lo de su muerte era reciente, todavía estaba un poco triste".

Leiva aseguró que se paralizó ni bien escuchó el ruido porque era igual al que hacía su madre. Y agregó: "Imaginate el susto que tenía, no quería mirar. Entonces cierro los ojos y lloro. Pero cuando miro, estaba la silueta de mi vieja. Te lo juro. Ahí empecé a llorar y me paralicé, bajé la mirada. Cuando la levanté, no estaba más. Después empecé a gritar ‘quién es, quién es’, pero al correr la cortinita no había nadie", en diálogo con Radio La Red.