La propagación del virus sincicial respiratorio (VSR), causante de bronquiolitis y principal causa de internación por infección respiratoria aguda baja en niños pequeños, enciende las alarmas de las autoridades sanitarias. En la provincia de Santa Fe, la circulación de dicho germen muestra un marcado e inquietante pico. De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico de Santa Fe, los casos comenzaron a crecer hace siete semanas, cuando se confirmaron 30 casos. Siete semanas después la cifra llegó a 379: el salto representa un incremento del 1.163,3%.

El mayor número de casos positivos para VSR a nivel nacional se registró en menores de cinco años y particularmente en los menores de uno. De hecho, las internaciones por este cuadro, que es la primera causa de muerte en esta franja de edad, superan a aquellas causadas por la gripe.

En territorio santafesino, el crecimiento se hizo particularmente marcado desde fines de julio, los casos pasaron de 142 a 379 en la primera semana de agosto. Uno de los datos que más se destaca del informe es la edad de los pacientes afectados.

De los 379 casos de VSR registrados en lo que va de 2026, 121 correspondieron a bebés menores de 6 meses. Es decir, prácticamente uno de cada tres casos (31,9%) se dio en este grupo. El segundo grupo con mayor cantidad de casos fue el de los niños de 12 a 23 meses, con 91, seguido por los chicos de 6 a 11 meses, con 83. Esto significa que 295 de los 379 casos —el 77,8%— correspondieron a menores de 2 años.

El boletín reportó además seis defunciones asociadas a infección por influenza durante el período analizado. En todos los casos se trataba de personas que tenían condiciones que aumentaban el riesgo de desarrollar una enfermedad grave y ninguna había recibido la vacuna antigripal. Mientras la influenza A comienza a ceder después de su pico, el VSR atraviesa ahora una etapa de crecimiento marcado.

El Ministerio de Salud advirtió que la única prevención efectiva es la vacunación y convocó a embarazadas a completar los esquemas de inmunización para evitar infecciones a recién nacidos que provocan cuadros graves de bronquiolitis y neumonía. El objetivo es que las mujeres transmitan a su bebé los anticuerpos antes de nacer, protegiéndolos durante sus primeros seis meses de vida contra cuadros graves de bronquiolitis y neumonía.

Virus sincicial: prevención y vacunación materna

La Argentina incorporó en 2024 la vacunación materna contra el VSR al Calendario Nacional, un avance importante para reducir las formas graves de la enfermedad. Sin embargo, los especialistas advierten que aún existe una proporción significativa de bebés que atraviesan desprotegidos su primera temporada de circulación viral: algunos porque nacieron fuera del período de vacunación de las embarazadas, otros porque sus madres no pudieron vacunarse, porque no transcurrió suficiente tiempo entre la vacunación y el parto para que recibieran una cantidad adecuada de anticuerpos, o porque al comenzar la temporada de VSR, ya habían pasado varios meses desde el nacimiento y la protección recibida durante el embarazo había disminuido, aunque los bebés seguían transitando su primer año de vida, que es la etapa en la que todavía existe riesgo de desarrollar cuadros graves.

Néstor Vain, médico pediatra y neonatólogo, jefe de Neonatología y Pediatría de los Sanatorios de la Trinidad Palermo y Ramos Mejía, explicó: “La vacuna materna es muy eficaz, pero solo para los bebés nacidos entre los meses en que la madre puede transferir anticuerpos con tiempo suficiente antes del pico estacional. Los chicos nacidos entre octubre y diciembre no llegan a estar protegidos cuando se produce el pico de circulación del virus, que es entre mayo y junio, porque los anticuerpos recibidos de la mamá se van desvaneciendo más allá de los cinco o seis meses. A esto se suma que la adhesión a la vacunación en embarazadas ronda el 65-70%, muy por debajo de la cobertura en otros esquemas”.

Los especialistas recuerdan que durante años los pediatras enfrentaban epidemias de invierno "tremendas" por este virus, sin camas disponibles ni en el sistema público ni en el privado. Hoy, la situación es bien diferente, porque además de la vacuna, que protege a los chicos durante seis meses, existe un anticuerpo monoclonal de acción prolongada (el nirsevimab), que puede protegerlos durante el primero y segundo años de vida.

"Estamos en un escenario muy alentador, completamente distinto al de hace algunos años, porque contamos con herramientas eficaces que disminuyen el riesgo de formas graves y las internaciones por VSR. El desafío ahora consiste en lograr que todos los lactantes, independientemente del momento del año en que nacen, reciban la estrategia preventiva más adecuada y atraviesen protegidos su primera temporada de circulación del virus", destacó la Dra. Analía de Cristófano, jefa de la Sección de Infectología Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires.