Casos en aumento: el virus respiratorio que preocupa y pone en riesgo a niños

El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) reveló que los mayores porcentajes de positividad del virus sincicial respiratorio (VSR) se registraron en menores de 2 años. El Ministerio de Salud advirtió que la única prevención efectiva es la vacunación y convocó a embarazadas a completar los esquemas de inmunización para evitar infecciones a recién nacidos que provocan cuadros graves de bronquiolitis y neumonía. En tanto, persiste la circulación de diversos virus que empeoran cuadros respiratorios en la población en general.

Según el informe, particularmente el grupo de 6 a 11 meses, seguido por los de 12 a 23 meses y los menores de 6 meses son los más afectados por el VSR. En pacientes internados, el VSR muestra un crecimiento sostenido: 200 casos positivos detectados en las últimas cuatro semanas, 30 más que la semana anterior.

Por este motivo, el Ministerio de Salud de la Nación incorporó al Calendario Nacional de Vacunación el esquema contra VSR para embarazadas que se encuentren entre la semana 32 y 36 de gestación. El objetivo es que las mujeres transmitan a su bebé los anticuerpos antes de nacer, protegiéndolos durante sus primeros seis meses de vida contra cuadros graves de bronquiolitis y neumonía.

En este marco, el BEN también informa que los casos de neumonía se mantienen en descenso desde la SE 22, mientras que la bronquiolitis en menores de 2 años se encuentra dentro de los niveles esperados, aunque con una tendencia ascendente desde la SE 15.

Circulación de virus simultáneos: sigue el fenómeno

En cuanto a las codetecciones, se registraron 10 casos: 9 de influenza y VSR, y 1 de SARS-CoV-2 y VSR. Este fenómeno refleja la complejidad de la circulación viral en la temporada. En este marco, en diálogo con El Destape, la Dra. Ana Putruele (MN 55.966), médica neumóloga y docente del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, explicó: “Este año muchas personas tienen la sensación de que las gripes duran más, y hay varias razones que pueden explicarlo. Por un lado, están circulando varios virus respiratorios a la vez, como influenza, COVID-19, VSR y rinovirus”.

En lo que refiere a consultas ambulatorias, la positividad para influenza se ubica en el 21,9%, con un leve descenso respecto de la semana anterior. En paralelo, se notificaron 21 casos nuevos de VSR entre 395 muestras estudiadas en las últimas cuatro semanas.

Sobre esto, la Dra. Putruele agregó: “A veces una persona se recupera de un virus y luego se contagia de otro. Esto prolonga la percepción de enfermedad y genera cuadros más persistentes”. Y advirtió: “En algunos casos puede haber complicaciones como sinusitis, bronquitis o neumonía, que prolongan los síntomas y requieren tratamiento específico”.

En relación con la influenza, la vigilancia genómica, en tanto, identificó 11 nuevos casos del subclado J.2.4.1 (variante K) de Influenza A(H3N2), sumando 377 en lo que va del año. También se caracterizaron 11 nuevos casos de Influenza B Victoria, alcanzando 68 positivos en 2026.

La especialista señaló: “En el caso de la influenza, la fatiga puede durar entre 2 y 4 semanas, y la tos entre 3 y 8 semanas. Sumado a eso, tener más de 70 años y/o enfermedades crónicas puede hacer que la recuperación sea más lenta”.

El BEN advierte que si una gripe dura más de 15 días sin mejorar, o si reaparece la fiebre, falta de aire, dolor en el pecho o gran decaimiento, es fundamental consultar al médico. “Puede tratarse de una recaída, una neumonía o la presencia de gérmenes no habituales en la vía aérea”, subrayó Putruele. Ante esto, el Ministerio de Salud instó a las jurisdicciones a mantener una vigilancia sensible y exhaustiva, cerrar diagnósticos mediante estudios de laboratorio y reforzar la prevención.