Sanguchitos de miga y medialunas de manteca: así es el desayuno que el Papa León XIV pidió para su bienvenida

Sanguchitos de miga y medialunas de manteca: así es el desayuno que pidió el Papa León XIV para su bienvenida

Este domingo 8 de noviembre el Papa León XIV llegará a la Argentina, en una visita que marcará el regreso de un Sumo Pontífice al país después de 39 años. Los preparativos ya están en marcha y el operativo de seguridad involucrará a la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia y Córdoba, donde se desarrollarán distintas actividades durante su estadía.

{{{htmlAmp}}}

El líder de la Iglesia Católica arribará a Buenos Aires y se alojará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el barrio de Recoleta. Allí tendrá una rutina que incluirá un desayuno bien argentino, preparado por Dos Escudos, una tradicional panadería porteña que fue elegida por las hermanas misioneras que suelen comprar allí. El local ya reveló cómo será el menú que acompañará al Papa durante su visita.

Qué desayunará el Papa León XIV durante su estadía en Buenos Aires

Según adelantaron desde la panadería, León XIV desayunará sanguchitos de miga, medialunas de manteca y de grasa, además de otras facturas típicas. Sin embargo, entre los clásicos argentinos también habrá lugar para un pedido especial que llegó directamente desde el Vaticano: un cheesecake de frutos rojos, aunque no especificaron el por qué de esta elección papal.

Dos Escudos es la panadería de Recoleta que preparará el desayuno del Papa León XIV. Foto: Constanza Niscovolos

Dos Escudos es una panadería reconocida en Recoleta, ubicada entre las calles Montevideo y Quintana. Entre sus especialidades están los fosforitos, locatellis, sacramentos y chips de jamón y queso, además de variedades de tortas. Durante la temporada de Fiestas, uno de sus productos más populares es el pan dulce, que se convirtió en un clásico del local.

Cómo será el recorrido del Papa León XIV

La agenda de León XIV en la Argentina se extenderá durante cuatro días, con actividades en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Córdoba y Luján. El recorrido incluirá encuentros con autoridades, visitas pastorales, celebraciones religiosas y misas multitudinarias.

El domingo 8 de noviembre, el Papa llegará a Aeroparque, será recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y participará de un encuentro en el Palacio Libertad. El lunes visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y encabezará una misa en Palermo, además de reunirse con representantes del mundo del trabajo y comunidades religiosas.

El martes viajará a Córdoba para celebrar una misa y reunirse con el clero. Por la noche, ya en Buenos Aires, participará de una vigilia con jóvenes. Finalmente, el miércoles 11 visitará un complejo penitenciario y celebrará una misa frente a la Basílica de Luján, antes de partir desde Ezeiza rumbo a Lima, Perú.