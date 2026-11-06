Cuánto cuesta ver al papa León XIV desde un balcón de Córdoba: el precio del alquiler

La visita del papa León XIV a Córdoba, prevista para el martes 10 de noviembre de 2026, comenzó a generar propuestas comerciales vinculadas con el recorrido que realizará el Sumo Pontífice por la ciudad. Entre ellas, un restaurante ubicado en una zona estratégica del centro ofrece reservas desde $250.000 por persona para observar el paso del papamóvil desde un balcón privado.

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Se trata de IT! Italy, un establecimiento gastronómico ubicado en avenida Colón 628, junto a La Cañada, que cuenta con un espacio elevado con vista directa hacia una de las avenidas por las que está previsto que circule el pontífice.

La propuesta permite reservar ubicaciones individuales o mesas para grupos, con la particularidad de que el dinero abonado no se destina únicamente al acceso al balcón, sino que queda disponible como crédito para consumir en el restaurante.

Cuánto cuesta alquilar un balcón para ver al papa León XIV en Córdoba

Según explicaron representantes del establecimiento a Cadena 3, los precios varían de acuerdo con la cantidad de personas y el tipo de ubicación elegida.

Tipo de reserva Precio total Pase individual $250.000 Mesa para dos personas $500.000 Mesa para cuatro personas $800.000

La alternativa para cuatro personas representa un costo de $200.000 por integrante, mientras que las opciones individuales y para parejas equivalen a $250.000 por persona. El balcón tiene aproximadamente 20 metros de largo por tres metros de ancho y ofrece una vista hacia avenida Colón, por donde está previsto que pase el papamóvil.

Los clientes podrán seleccionar una mesa específica de acuerdo con la disponibilidad. Para facilitar la elección, el restaurante cuenta con un plano que muestra la distribución de las ubicaciones.

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Qué incluye la reserva de $250.000 para ver al Papa

Uno de los principales atractivos de la propuesta es que el 100% del importe abonado se transforma en crédito para consumos gastronómicos.

Esto significa que una persona que paga $250.000 por su ubicación podrá utilizar ese mismo monto para desayunar, almorzar, merendar o consumir otros productos de la carta. Además, el crédito no deberá utilizarse obligatoriamente durante la jornada de la visita papal. Según informaron desde el establecimiento, podrá aprovecharse desde el momento de la reserva y hasta el 30 de diciembre de 2026.

En caso de no gastar la totalidad del dinero durante la visita, el saldo quedará disponible para utilizar en otra oportunidad, incluso en otras sucursales de la firma. La atención será a la carta, sin un menú fijo, por lo que cada cliente podrá elegir qué consumir dentro del importe contratado.

Cómo será el acceso al balcón durante la visita de León XIV

El establecimiento habilitará el ingreso desde las 7 de la mañana del martes 10 de noviembre, con el objetivo de que los asistentes puedan instalarse antes del recorrido del pontífice. El espacio exterior estará reservado exclusivamente para quienes hayan contratado el pase. Para controlar el acceso, cada cliente recibirá una pulsera identificatoria y habrá personal de seguridad privada en el ingreso al piso superior. Además del balcón, la reserva incluye la posibilidad de utilizar un living cerrado con televisores, donde se transmitirá la misa, y baños ubicados en el mismo sector.

La intención es que los asistentes puedan permanecer en el establecimiento durante varias horas, desde la mañana hasta el momento en que el papamóvil circule por avenida Colón.

Según el itinerario difundido, el paso del pontífice por esa zona se produciría después de la misa prevista en el predio de FAdeA.

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Dónde queda el restaurante y cómo reservar un lugar

El restaurante IT! Italy está ubicado en avenida Colón 628, en la intersección con La Cañada, en la ciudad de Córdoba. Las reservas pueden realizarse de manera presencial en el establecimiento o mediante sus canales de contacto. Según se informó el local acepta distintos medios de pago y permite elegir las ubicaciones disponibles al momento de contratar el pase.

La propuesta está dirigida tanto a residentes de Córdoba como a visitantes de otras provincias que planeen viajar para presenciar las actividades del Sumo Pontífice.