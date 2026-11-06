"La justicia social es el centro del Evangelio": desde la Argentina de Milei, el padre Paco analizó la visita del papa León XIV

La llegada del papa León XIV a la Argentina irrumpe en la agenda política, religiosa y social. En dialogo con El Destape Radio, el padre Francisco "Paco" Olveira analizó el contexto político internacional que, según él, modificó el contexto en el que arriba el Pontífice y abrió la posibilidad de tener un impacto en el debate social y político del país: "La justicia social es el centro del Evangelio y creo que este Gobierno está bastante preocupado por la visita".

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"Estoy seguro de que León XIV va a hablar de justicia social, con su estilo y su lenguaje eclesiástico. Es un jefe de Estado, la Iglesia no tendría que ser un país ni tener un jefe de Estado, pero esa es otra discusión", detalló Olveira mientras expresó un cambio de lectura respecto a una posible capitalización por parte del Gobierno libertario.

En su análisis, sostuvo que una intervención papal centrada en la justicia social y la defensa de los sectores con mayor vulnerabilidad podría representar una señal frente a las políticas del Gobierno de Javier Milei. También planteó que la visita debería contribuir a recuperar la esperanza colectiva y promover una participación activa frente a las dificultades económicas y sociales.

El mensaje de León XIV

Para el sacerdote, existe una contradicción entre el discurso oficial que cuestiona la justicia social y los principios centrales del cristianismo: "Si quieren sacarle la palabra política, que se la saquen. Si hay un presidente que dice que la justicia social es una aberración y el Evangelio proclama 'felices los que trabajan por la justicia', no importa cómo quieran llamarlo; está claro que ahí hay un mensaje de confrontación".

Además, vinculó sus expectativas sobre el mensaje papal con las dificultades que atraviesan distintas instituciones sociales. Como ejemplo, mencionó la situación del cotolengo Don Orione, que inició un segundo juicio contra el Estado por una deuda de 900 millones de pesos en medicamentos.

También cuestionó las políticas del Gobierno nacional en materia educativa y de discapacidad, y planteó que las decisiones económicas deben analizarse desde su impacto sobre quienes necesitan mayor protección: "Esto no tiene absolutamente nada que ver con la tradición judeocristiana".

"El centro de la tradición judía es cuidar al huérfano y a la viuda, que son símbolos de las personas desvalidas, de quienes no pueden cuidarse por sí mismas. El centro del Evangelio es anunciar buenas noticias a los pobres. La única buena noticia para un pobre es que deje de serlo", remarcó.

Olveira sostuvo que la opción por los sectores en mayor estado de vulnerabilidad implica tomar posición frente a quienes considera responsables de su sufrimiento. "León XIV, en su encíclica Magnifica Humanitas, dice: 'Hay que ponerse al lado de las víctimas'. Si tengo que tomar partido por las víctimas, también tengo que ponerme en contra del victimario. Ojalá podamos darnos cuenta de quién es el victimario, de quiénes son los victimarios en nuestra patria", explicó.

La expectativa por una movilización popular

Al referirse a la posibilidad de que el Papa encabece una misa en el Monumento de los Españoles, Olveira expresó un deseo personal sobre lo que podría ocurrir después de esa convocatoria. "Esto ya es más un deseo personal, una cuestión política directa: ojalá que, después de la misa en el Monumento de los Españoles, los millones de personas que estén allí vayan hasta la Casa Rosada a pedir un juicio político popular, a decir 'váyanse', a expresar que esto no se soporta más", enfatizó.

También cuestionó los modelos políticos que identificó con la derecha y el autoritarismo, y contrapuso el individualismo con una concepción comunitaria de la sociedad. "Antes que la propiedad privada está el destino universal de los bienes. La propiedad privada existe, pero no es inviolable ni constituye un absoluto", destacó

Una visita que trascienda lo religioso

Olveira consideró que la presencia de León XIV trasciende a la comunidad católica al ofrecer una esperanza activa y renovada frente a las dificultades económicas y sociales. Para el religioso, no se trata de una espera pasiva, sino de un impulso comunitario para salir adelante.

Esta idea se refleja en barrios vulnerables como Barrio Esperanza o Papa Francisco, cuyos nombres nacieron del reclamo por la tierra y la transformación social. Así, la esperanza deja de ser un anhelo individual para convertirse en un motor colectivo capaz de modificar la realidad.

"Ojalá la visita alimente la esperanza de quienes están desanimados y les permita creer que las cosas pueden cambiar. Lula dio vuelta la historia, Trump no es infinito y algún día vamos a terminar con el genocidio en Palestina. Hay muchísimas otras cosas que necesitan nuestra patria y nuestro mundo", concluyó.