Joan Manuel Serrat hizo un pedido solidario por los "locos bajitos" en la Casa Garrahan

Fue a través de un video que grabó para la institución que alberga a pacientes que residen a más de 100 kilómetros de Buenos Aires y se atienden en los hospitales pediátricos Elizalde, Garrahan o Gutiérrez.

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat grabó un video solidario para impulsar una campaña de la Casa Garrahan. El artista se encuentra en el país de gira previo a su retiro definitivo. La institución está ampliando su establecimiento y necesito donaciones.

La campaña "Hacete amigo de Casa Garrahan", a la que se sumó el artista, busca financiación para las nuevas obras de ampliación de la casa, donde construirán siete habitaciones para la tercera planta y requiere de la compra de un ascensor valuado en más de U$S 50.000. Allí se albergan a pacientes que residen a más de 100 kilómetros de Buenos Aires y se atienden en los hospitales pediátricos Elizalde, Garrahan o Gutiérrez.

En el video, Serrat cuenta que "en mis últimos viajes a la Argentina he tenido una gran relación con la gente de Casa Garrahan; los he conocido y los he visto trabajar". Los niños y niñas que viven en la Casa Garrahan reciben tratamientos ambulatorios o esperan diagnósticos de complejas enfermedades que no requieren internación. Por eso se la conoce como "El hogar lejos de hogar".

"Esta Casa -continúa el video- aloja niñas, niños y adolescentes de todo el país que están a la espera de recibir tratamientos, de ser operados en diferentes hospitales pediátricos a los cuales serán derivados y mientras tanto, allí reciben alojamiento, alimentación y entretenimiento y sobre todo reciben altas dosis de amor que tanta falta les hace a sus cuerpos maltrechos". En 2015, el creador de "Esos locos bajitos" ya había ofrecido un recital a beneficio del Hospital Garrahan. Y luego participó en un evento de la Casa Garrahan en noviembre de 2018 y ahora vuelve a sumarse a la campaña para ampliar el establecimiento y ayudar a más niños y niñas.

La campaña

A través de su página oficial, desde Fundación Garrahan detallaron que se inauguró Casa Garrahan, un Hogar lejos del Hogar, hace 25 años para brindar alojamiento y contención a niños, niñas y adolescentes junto a sus acompañantes, quienes se encuentran en tratamiento ambulatorio en los tres Hospitales pediátricos de la Ciudad de Buenos Aires, que no requieren internación pero si deben estar próximos a esos Centros Asistenciales. Explicaron que "en todos los casos, el alojamiento que se otorga no tiene costo alguno para el Sistema de Salud ni para los pacientes".

Y detallaron "Alojamos alrededor de 1000 niños, niñas y adolescentes por año. Contamos con 43 habitaciones con baño privado, Amplias cocinas, Sala de estar, de juegos y de computación, biblioteca, Lavadero, Patios de juegos y Talleres educativos y espacio de formación".

"Con el trabajo de un equipo de profesionales, asistentes y voluntarios, ya brindamos alojamiento a más de 30.000 pacientes y sus acompañantes. Nos propusimos un nuevo gran objetivo, la expansión de Casa Garrahan. Sabemos que con tu apoyo podremos lograrlo", expresaron.