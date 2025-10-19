Día contra el Cáncer de Mama: las 3 señales de alerta a las que deberías prestarle atención, según los expertos

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la primera causa de muerte oncológica en miles de mujeres del mundo. Además de los bultos en el pecho, hay otras cuatro señales claves que, según los expertos, podrían advertir sobre el posible desarrollo de esta enfermedad.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 670.000 personas mueren por cáncer de mama cada año. En casi la mitad de los casos las mujeres no tienen factores de riesgos específicos más que el sexo o la edad. La afección no afecta a solo mujeres, aproximadamente, entre el 0,5 % y el 1 % de los casos afectan a varones. Por eso, es esencial conocer los signos de alerta para identificarlo de manera temprana y tener un tratamiento oportuno.

Estas son las cuatro señales que alertan el cáncer de mama de manera temprana, según una experta

Además de los bultos que se presenta en el pecho y se conoce como la gran señal de advertencia, hay otros signos en el cuerpo que alertan sobre la presencia temprana del cáncer de mama. La doctora Daniela Silva, especialista en Medicina Interna y gerente en Cigna Healthcare España, explicó que las 4 señales clave son: