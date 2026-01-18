El yoga es una herramienta ancestral capaz de reducir el estrés y la ansiedad de manera significativa. Esta práctica milenaria tiene tanto beneficios para la salud física como para la salud mental, ayudando a regular el sistema nervioso a través de la respiración consciente y la conexión con el aquí y ahora.
Esta rutina de yoga fácil consta de cinco ejercicios aptos para principiantes, muy fáciles de hacer, que podés practicar en casa todos los días para reducir o prevenir el estrés y la ansiedad. Solamente vas a necesitar 15 minutos de tu día, ropa cómoda y un yoga mat, colchoneta o toalla para poner en el piso.
Se aconseja que además de leer el paso a paso, también mires el video para comprender mejor los ejercicios. Es fundamental que practiques respiración consciente durante toda la rutina. Esto significa que tenés que concentrarte en inhalar y exhalar (ambas por la nariz), para evitar que tu mente se distraiga con pensamientos. También podés cerrar los ojos para relajarte todavía más.
5 posturas de yoga para calmar el estrés y la ansiedad
1. Postura del niño
Arrodillate en el suelo, separá las piernas y llevá tu torso hacia adelante, haciéndote bolita. Dejá que caiga entre tus piernas. Relajá las cervicales y apoyá la frente en el suelo, con los dos brazos hacia tus costados, también relajados. Quedate así por un minuto.
2. Postura de la paloma reclinada
Acostate boca arriba en el suelo, con las dos rodillas flexionadas y las plantas de los pies apoyadas en el piso. Llevá uno de tus pies a tu rodilla contraria. Sostené esa rodilla con una mano, para sentir cómo se abren tus caderas. Levantá el pie contrario y sostenete el muslo con ambas manos. Quedate así 30 segundos y hacé lo mismo con el lado contrario.
3. Postura de la mariposa reclinada
Quedate boca arriba y abrí las dos piernas como si fuesen las alas de una mariposa, con las plantas de los pies pegadas entre sí. Llevá una mano a tu pecho y la otra a tu vientre. Quedate así un minuto.
4. Cobra
Acostate boca abajo y elevá tu torso, sosteniéndote con los dos brazos antebrazos apoyados en el suelo. Quedate así durante 15 segundos.
5. Pinza de pie
Parate con las dos piernas separadas al ancho de tus caderas y las rodillas bien estiradas. Dejá caer tu torso hacia adelante, con los dos brazos agarrados por encima de tu cabeza. Relajá las cervicales y dejá que tu cabeza caiga suavemente. Quedate así 30 segundos.
Postura final: una vez que hayas terminado estos ejercicios, sentate en el suelo con las piernas cruzadas, una mano en el pecho y la otra en el vientre. Inhalá y exhalá suavemente, todo por la nariz y con la boca cerrada. Repetí esto tres veces. Enfocate en la respiración y en registrar si alguna parte de tu cuerpo sigue tensa. Repetí esta rutina cada vez que te sientas ansioso/a o estresado/a.