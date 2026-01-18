Chau estrés y ansiead: 5 posturas de yoga fáciles para regular el sistema nervioso en minutos.

El yoga es una herramienta ancestral capaz de reducir el estrés y la ansiedad de manera significativa. Esta práctica milenaria tiene tanto beneficios para la salud física como para la salud mental, ayudando a regular el sistema nervioso a través de la respiración consciente y la conexión con el aquí y ahora.

Esta rutina de yoga fácil consta de cinco ejercicios aptos para principiantes, muy fáciles de hacer, que podés practicar en casa todos los días para reducir o prevenir el estrés y la ansiedad. Solamente vas a necesitar 15 minutos de tu día, ropa cómoda y un yoga mat, colchoneta o toalla para poner en el piso.

Se aconseja que además de leer el paso a paso, también mires el video para comprender mejor los ejercicios. Es fundamental que practiques respiración consciente durante toda la rutina. Esto significa que tenés que concentrarte en inhalar y exhalar (ambas por la nariz), para evitar que tu mente se distraiga con pensamientos. También podés cerrar los ojos para relajarte todavía más.

5 posturas de yoga para calmar el estrés y la ansiedad

1. Postura del niño

Arrodillate en el suelo, separá las piernas y llevá tu torso hacia adelante, haciéndote bolita. Dejá que caiga entre tus piernas. Relajá las cervicales y apoyá la frente en el suelo, con los dos brazos hacia tus costados, también relajados. Quedate así por un minuto.

5 posturas de yoga para aliviar el estrés y la ansiedad.

2. Postura de la paloma reclinada

Acostate boca arriba en el suelo, con las dos rodillas flexionadas y las plantas de los pies apoyadas en el piso. Llevá uno de tus pies a tu rodilla contraria. Sostené esa rodilla con una mano, para sentir cómo se abren tus caderas. Levantá el pie contrario y sostenete el muslo con ambas manos. Quedate así 30 segundos y hacé lo mismo con el lado contrario.

5 posturas de yoga para aliviar el estrés y la ansiedad.

3. Postura de la mariposa reclinada

Quedate boca arriba y abrí las dos piernas como si fuesen las alas de una mariposa, con las plantas de los pies pegadas entre sí. Llevá una mano a tu pecho y la otra a tu vientre. Quedate así un minuto.

5 posturas de yoga para aliviar el estrés y la ansiedad.

4. Cobra

Acostate boca abajo y elevá tu torso, sosteniéndote con los dos brazos antebrazos apoyados en el suelo. Quedate así durante 15 segundos.

5 posturas de yoga para aliviar el estrés y la ansiedad.

5. Pinza de pie

Parate con las dos piernas separadas al ancho de tus caderas y las rodillas bien estiradas. Dejá caer tu torso hacia adelante, con los dos brazos agarrados por encima de tu cabeza. Relajá las cervicales y dejá que tu cabeza caiga suavemente. Quedate así 30 segundos.

5 posturas de yoga para aliviar el estrés y la ansiedad.

Postura final: una vez que hayas terminado estos ejercicios, sentate en el suelo con las piernas cruzadas, una mano en el pecho y la otra en el vientre. Inhalá y exhalá suavemente, todo por la nariz y con la boca cerrada. Repetí esto tres veces. Enfocate en la respiración y en registrar si alguna parte de tu cuerpo sigue tensa. Repetí esta rutina cada vez que te sientas ansioso/a o estresado/a.