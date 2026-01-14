Te calma en cinco minutos: rutina de yoga corta y fácil para combatir la ansiedad y el estrés.

Existe una rutina de yoga que es muy sencilla y corta para reducir la ansiedad y el estrés. El yoga es una herramienta ancestral muy poderosa con enormes beneficios, tanto para la salud física como para la salud mental.

El sistema nervioso se regula y puede gestionar mejor los momentos de tensión a través de la respiración consciente y los ejercicios suaves que propone el yoga. Esta rutina es breve, simple e ideal para hacer en casa. No necesitás ser un experto en yoga ni tener una gran flexibilidad, ya que son ejercicios muy amables con el cuerpo.

"¿Ansiedad, tensión o nudo en el pecho? Tu cuerpo está pidiendo espacio para soltar. Hoy te comparto una miniprácitca de yoga somático para liberar tensión emocional. Solo necesitás un par de minutos y tu respiración", indica Clau Anguianom, profesora de yoga, en un video compartido en sus redes sociales. Se aconseja que además de leer el paso a paso, también mires el clip para comprender mejor los ejercicios.

Rutina de yoga corta y fácil para el estrés y la ansiedad

1. Inclinaciones laterales

Sentate sobre tu yoga mat o sobre el suelo con las piernas cruzadas. Levantá tus brazos hacia arriba y al exhalar llevá una mano al piso, con el otro brazo largo y estirado por encima de tu cabeza. Tenés que sentir que tus costillas se expanden. Concentrate en inhalar y exhalar. Hacé varias series para un lado y para el otro.

2. Movimientos circulares con el torso

Así como estás, colocá tus dos palmas de las manos arriba de tus rodillas, con los codos flexionados y relajados. Hacé movimientos circulares con tu torso en el lugar, sin despegar la cola del suelo. La idea es que sientas cómo tu columna se mueve de un lado hacia el otro y elimines tensiones. Hacelo lento, sin apuro, para un lado y luego para el otro.

3. Golpecitos en el pecho

Quedate en la misma posición y llevá tus manos hacia el pecho, dándote toquecitos rápidos con los dedos mientras inhalás y exhalás. Este simple ejercicio te va a regular el sistema nervioso en pocos minutos, obligándote a estar en el presente.

4. Brazos hacia arriba

Llevá tus dos brazos hacia arriba bien estirados. Entrelazá tus dedos e inhalá mientras estirás los brazos, con tus manos agarradas. Llevá tu mirada hacia arriba y alargá toda tu columna. Luego, exhalá y llevá los brazos con las manos entrelazadas hacia adelante, arqueando tu espalda y bajando tu cabeza. Repetí este proceso, inhalando y exhalando.

5. Torsiones

Acostate boca arriba con una rodilla al pecho. Agarrala con la mano contraria, haciendo una pequeña torsión hacia el lado opuesto. Vas a sentir cómo se relaja toda tu cintura. Quedate así unos segundos y repetí lo mismo para el otro lado.

6. Mano hacia el pecho

Acostate boca arriba y llevá una mano hacia tu pecho y apoyá la otra en tu vientre. Mantené los ojos cerrados y enfocate en la respiración. Tratá de relajar todas las partes de tu cuerpo si en algún momento sentís tensiones. Repetí esta rutina todas las veces que te sientas con ansiedad o estrés.