Lo que no sabías del uso del preservativo: las alertas y qué tener en cuenta

El preservativo es la única barrera anticonceptiva que evita la transmisión sexual del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. El Destape habló con especialistas que explicaron detalles de su uso y las precauciones a tener en cuenta. El preservativo vaginal y para vulva siguen siendo una deuda.

Todas las personas sexualmente activas son responsables a la hora de decidir sobre su salud sexual y tienen derecho al acceso a todos los métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión sexual para disfrutar su sexualidad de manera libre y segura. Este lunes 13 de febrero, el Día Mundial de Preservativo, se busca concientizar sobre la importante del uso correcto de la única barrera anticonceptiva que evita la transmisión sexual del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Existe un porcentaje de la población joven que no lo usa por mitos que giran a su alrededor. El preservativo vaginal y para vulva siguen siendo una deuda.

El preservativo tanto para penes como para vaginal son los únicos método que previene simultáneamente el embarazo no intencional como las infecciones de transmisión sexual incluyendo el VIH. En una relación heterosexual, su función es actuar como un mecanismo de barrera impidiendo que los espermatozoides accedan a la vagina, evitando un posible embarazo. A su vez no permite el contacto del pene con la vagina en consecuencia el contacto de microorganismos responsables de las infecciones de transmisión sexual (ITS). Mientras que en relaciones homosexuales también impide el contacto de fluidos que podrían transmitir ITS.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Para conseguir su mayor efectividad es necesario desde ya un correcto uso y que haya un consenso entre las personas en el acto sexual. Esto se traduce en una mayor frecuencia de su empleo y en una mejor utilización", remarcó la tocoginecologa del hospital Durand, Milagros Gandara, en diálogo con El Destape. Generalmente los preservativos son de látex, pero existen otros, no tan difundidos, de poliuretano y otros materiales. La titular del sector salud sexual y reproductiva e infecciones de transmisión sexual del nosocomio público remarcó que es importante conocer todas las opciones de los preservativos porque si bien no tiene contraindicaciones el empleo de preservativos, "sí existen raras ocasiones en las cuales puede producirse una alergia al látex, a veces con reacciones cutáneas graves y esto puede ser evitado".

La efectividad del preservativo depende de su uso correcto. Cuando se utiliza adecuadamente su efectividad es del 98%, esto significa que de 100 actos sexuales heterosexuales en los que utilizan preservativo, en solo 2 casos podría ocurrir un embarazo. De la misma manera su efectividad para la prevención de infecciones de transmisión sexual es cercana al 95 por ciento siempre y cuando se utilicen de manera correcta, sistemática y en cada uno de los encuentros sexuales antes de algún tipo de contacto entre los genitales de las personas involucradas. El urólogo y consultor de la Sociedad Argentina de Urología y también encargado de Disfunciones Sexuales, Walter De Bonis, explicó a este medio que la mala utilización del preservativo disminuye su eficacia a menos del 80% y también su efectividad para proteger contra las infecciones de transmisión sexual.

Uso del preservativo: la población joven en la mira

Según un estudio realizado en el hospital Durand de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre una población abierta de jóvenes entre 18 y 25 años, se estudió el empleo del preservativo y se observó que el 78% de la población joven utiliza siempre o habitualmente preservativo. Mientras que un 22% no, lo cual es un número muy elevado. Según el relevamiento, el principal motivo por lo cual no empleaban preservativos los jóvenes radica en su interferencia en el acto sexual, como una alteración de la sensibilidad.

En este marco, el Dr. Mariano Cohen, jefe de andrología del hospital de Clínicas, alertó sobre el aumento de enfermedades de transmisión sexual como la sífilis en jóvenes de entre 20 a 27 años por el no uso habitual del preservativo. Según el especialista, el incremento de esta enfermedad "tiene que ver con la falta de temor a la transmisión del HIV que se convirtió en una enfermedad crónica". También enfatizó que hay falta de información sobre la importante de prevenir las enfermedades de transmisión sexual. "Mayormente se utiliza el preservativo para evitar embarazos no deseados y no para prevenir enfermedades de transmisión sexual", agregó el profesional a este medio.

Cohen remarcó que el acceso a los preservativos es muy fácil tanto en la salud pública y privadas con las prepagas. "Existe mucha falta de información sobre los métodos profilácticos sobre el acceso. Es fundamental que todos y todas sepan que es una responsabilidad de las personas que llevan un acto sexual en relaciones ocasionales y estables también", sostuvo.

La sífilis es una de las ITS más frecuentes y es producida por una bacteria llamada Treponema Pallidum. En una primera etapa genera una lastimadura o úlcera, llamada “chancro” generalmente única y no dolorosa, en la boca, el ano, la vagina o el pene. Muchas veces es acompañada por la inflamación de un ganglio en la zona. Esta etapa inicial se llama sífilis primaria.

Aún cuando no se reciba tratamiento, la lastimadura o úlcera desaparece sola después de unos días, y la infección puede progresar a la segunda etapa o sífilis secundaria, después de un período de “latencia” que es variable y durante el cual no aparecen síntomas. Los síntomas de la sífilis secundaria pueden presentarse hasta varios meses más tarde. Entre estos pueden aparecer: erupción (o ronchas) en el cuerpo, lesiones en la boca, fiebre y aumento generalizado del tamaño de los ganglios, caída del cabello, malestar general, verrugas en la zona genital.

Las vías de transmisión son sexuales ya que se transmite por mantener relaciones sexuales sin uso de preservativo, a través del contacto con semen, líquido pre eyaculatorio, fluidos vaginales, sangre. Puede prevenirse con el uso de preservativo peneano o barrera oral, y estando atentos/as a signos o síntomas. Como también vía perinatal, se transmite a través de los fluidos presentes en el proceso de gestación o durante el parto. Para prevenir la transmisión toda persona gestante debe testearse durante el embarazo para recibir tratamiento oportuno y evitar así la transmisión de la infección.

El uso correcto del preservativo peneano

Según explicó De Bonis "es importante aclarar que un preservativo se debe usar por cada encuentro sexual, que no debe abrirse el envoltorio que lo contiene con los dientes o con las uñas ni con ningún elemento punzocortante porque precisamente se puede dañar". El especialista explicó que "se coloca en la punta con el pene erecto enrollado y se desenrolla en su totalidad hasta llegar a la raíz del pene. Inmediatamente ocurrida la eyaculación hay que retirarlo con el preservativo puesto y sacarlo fuera de la cavidad.

Sobre el uso del preservativo, Gándara agregó que "los lubricantes disminuyen la posibilidad de que el preservativo se rompa" en la relación sexual. Explicó que "si el preservativo queda el interior de la cavidad vaginal o anal" o también si se rompe durante el coito, "hay que retirarlo, lavarse adecuadamente y luego se pueden tomar dos tipos de medidas: una es la administración de una pastilla de anticoncepción de emergencia en una relación heterosexual y la otra la administración de antibióticos y retrovirales de manera profiláctica". Aclaró que esto último debe ser previa consulta pertinente a un profesional.

Mitos y verdades sobre el uso del preservativo

Los profesionales explicaron que "es un mito que la utilización de dos o más preservativos aumenten la efectividad del método" y también aclararon que "ningún preservativo genera trastornos en la erección. Lo que sí es cierto es que muchos hombres manifiestan una disminución de la sensibilidad como consecuencia de la utilización de preservativos. Agregaron que "de más está decir que no altera la erección ni el orgasmo ni la eyaculación o el deseo".

Preservativo para vulvas

Por otro lado, la tocoginecologa remarcó que es importante hablar de preservativo vaginal que tiene una muy poca difusión pese a que tiene una efectividad para evitar un embarazo o una ITS similar al preservativo peneano. Este tiene dos aros uno en un extremo abierto y otro en un extremo cerrado, el extremo cerrado debe introducirse al interior de la vagina con un dedo es la manera más fácil de hacerlo y dejar aproximadamente por fuera de la vulva 2 o 3 cm.

Por último, si bien no es un preservativo, si es un método de barrera, se encuentra el campo de látex, este se emplea bien para el sexo oral vulvar o el contacto vulva con vulva. Se construye con un preservativo que se recorta con forma de rectángulo y se coloca sobre la superficie vulvar y actúa como un método de barrera evitando la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Ambas opciones, tanto preservativo vaginal y para vulva son difíciles de adquirir en la Argentina y sigue siendo una deuda en la salud pública y privada.