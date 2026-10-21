La salud del papa León XIV: cómo y dónde será la recuperación antes de su visita a la Argentina

El papa León XIV fue operado el pasado 13 de octubre por un adenocarcinoma de pulmón y el fin de semana pasado recibió el alta del Policlínico Gemelli de Roma. La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el sumo pontifice retomará parte de su actividad pública este miércoles 21 de octubre y crece la expectativa por su visita a la Argentina.

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¿Dónde se recupera el Papa tras la operación?

León XIV pasó cinco días internado en el Policlínico Gemelli de Roma y fue dado de alta el sábado 17 de octubre. Desde entonces permanece en el Palacio Apostólico Vaticano, donde continúa su recuperación posoperatoria.

El Papa no fue a Castel Gandolfo, la residencia a la que suele ir los lunes y quedarse hasta el martes por la noche para trabajar y descansar. En cambio, se mantiene en el Vaticano. Según explicó el cirujano Stefano Margaritora, el proceso podría extenderse unos diez días.

El papa León XIV recibió el alta el sábado pasado y se recupera en el Vaticano (Foto: ANSA)

¿Cuándo retomará su actividad presencial León XIV?

Tras el alta del sábado, el domingo 18, el Pontífice rezó el Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico y saludó a unas 15.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro a quienes les agradeció sus rezos y les expresó su afecto.

Se espera que este miércoles 21 por la mañana celebre la audiencia general semanal en ese mismo lugar. El Vaticano confirmó el encuentro, pero no precisó otros detalles, como si realizará su habitual recorrido entre los fieles en el papamóvil. La Santa Sede dará más novedades sobre su agenda en las próximas horas y días.

¿Qué dijo el cirujano sobre el viaje a la Argentina?: lo que se sabe hasta ahora

La gira por Uruguay, Argentina y Perú está prevista entre el 6 y el 17 de noviembre. Margaritora consideró que “no hay motivos clínicos” que impidan que el Papa realice el viaje.

El especialista explicó que, tratándose de una persona “normal”, después de este tipo de intervención se necesitan “un par de semanas” para una recuperación física completa. Indicó que León XIV podría estar recuperado “dentro de unos diez días más”.

Sobre el viaje, que se concretaría dentro de unas tres semanas y que implica traslados en avión, afirmó que no hay motivos clínicos por los que no pueda realizarse. Por otro lado, en Argentina se avanza con los preparativos para su visita entre el 8 y el 11 de noviembre.