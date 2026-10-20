Qué pasa con los feriados por la visita del Papa León XIV a la Argentina en noviembre 2026

El papa León XIV se recuperó con éxito de la operación pulmonar y la Santa Sede retomó los preparativos para su gira por Latinoamérica, por lo que crece la expectativa por su visita a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. En ese contexto, todavía se mantienen los tres feriados dispuestos para su visita.

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Cómo son los feriados para la visita del Papa León XIV

Ante la visita del Papa, el Gobierno nacional estableció el pasado 28 de septiembre tres feriados por decreto 1103/2026 que por ahora se mantienen. Los días de descanso no rigen igual en todo el país, sino que dependen de la jurisdicción:

Lunes 9 de noviembre: feriado en toda la Argentina.

feriado en toda la Argentina. Martes 10 de noviembre: feriado en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

feriado en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de una medida para facilitar la organización, seguridad y circulación del sumo pontífice en las provincias de Córdoba y Buenos Aires. El decreto los califica como feriados y no como días no laborables; por eso, en las zonas alcanzadas, quien trabaje esos días cobra el doble de una jornada habitual.

¿Vendrá el Papa a la Argentina? Lo que se sabe hasta ahora

Si bien la visita del Papa no tuvo todavía una confirmación formal de la Santa Sede, la Iglesia y el Gobierno argentino mantienen los preparativos y hay ciertas señales positivas desde el Vaticano:

León XIV recibió el aval médico: Stefano Margaritora, el cirujano que operó al Papa el 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma, a seguró que “no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar” el viaje. León XIV recibió el alta el sábado 17 y volvió al Vaticano.

Stefano Margaritora, el cirujano que operó al Papa el 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma, a León XIV recibió el alta el sábado 17 y volvió al Vaticano. La Santa Sede mantiene el programa de actividades para los tres países de la gira por Latinoamérica, es decir, Uruguay, Argentina y Perú). Además, distribuyó precisiones sobre ceremonias y cobertura.

Llegó una nueva delegación del Vaticano a Buenos Aires para seguir con las gestiones de la visita.

El papa León XIV recibió el aval médico para viajar a Latinoamérica

Si bien se mira con optimismo la posibilidad del viaje, desde la Casa Rosada mantienen prudencia hasta que el Vaticano comunique la decisión definitiva. De concretarse, será la primera visita de un pontífice al país desde la de Juan Pablo II en 1987.