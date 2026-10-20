Sorpresa en Argentina por la decisión del Papa León XIV y su viaje al país según Feinmann: "Mi fuente del Vaticano me lo dice"

El papa León XIV generó preocupación tras ser intervenido quirúrgicamente en octubre debido a la presencia de un nódulo pulmonar. A raíz de esta situación, surgieron dudas sobre su próxima visita a la Argentina, prevista para noviembre. En ese marco, Eduardo Feinmann brindó información sobre el estado de salud del papa y la posibilidad de que finalmente concrete su viaje.

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Durante una transmisión en vivo, el periodista aseguró que había recibido información de una fuente cercana al Vaticano sobre la recuperación del papa y su intención de mantener la visita al país: “Mi fuente vaticana me lo dice, sin confirmación oficial todavía, el papa viene. Lo que sorprendió fuertemente es la palabra del médico que lo operó”.

Luego, Feinmann destacó la evolución del papa tras la intervención quirúrgica y se mostró sorprendido por la rapidez con la que retomó sus actividades religiosas: “Lo operaron el martes, le secaron una parte del pulmón y el domingo estaba en el Ángelus como si nada hubiera ocurrido”.

El favorable progreso del papa León XIV

El papa León XIV fue operado el martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho tras detectar un nódulo que resultó ser un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer. Según informó el Vaticano, la intervención se desarrolló sin complicaciones y su recuperación evolucionó favorablemente.

Luego, el sábado 17 recibió el alta médica y regresó al Vaticano. Al día siguiente, durante su primera aparición pública tras la operación, agradeció las oraciones y el acompañamiento recibidos, y anunció que retomaría gradualmente sus actividades. Sin embargo, la intervención médica generó incertidumbre sobre su primera visita como pontífice a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira por América Latina que también contempla Uruguay y Perú.