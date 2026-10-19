El papa León XIV continúa su recuperación y confirmó que asistirá a un evento clave

El papa León XIV continúa su recuperación postoperatoria en el Vaticano, luego de ser dado de alta el sábado 17 de octubre tras cinco días de internación en el Hospital Gemelli de Roma. La Santa Sede confirmó que encabezará la audiencia general del 21 de octubre, aunque todavía no precisó cómo será su participación.

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Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Pontífice permanecerá esta semana en el Palacio Apostólico, en lugar de trasladarse a su residencia de Castel Gandolfo, como suele hacer habitualmente entre los lunes y los martes. Asimismo, el Vaticano confirmó que celebrará la audiencia general del miércoles 21 de octubre en la Plaza de San Pedro, aunque por el momento no brindó detalles sobre su modalidad ni precisó si realizará el tradicional recorrido entre los fieles a bordo del papamóvil.

“El Papa León XIV continúa su recuperación postoperatoria en el Palacio Apostólico y celebrará su Audiencia General el miércoles por la mañana, 21 de octubre”, detalla el nuevo parte médico. La actualización oficial se conoció luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 13 de octubre por un adenocarcinoma pulmonar.

La operación del papa León XIV

De acuerdo con lo señalado por su cirujano, el doctor Stefano Margaritora, el período de recuperación podría extenderse durante aproximadamente diez días. En ese marco, la decisión de permanecer en el Vaticano responde a la necesidad de continuar con el proceso de recuperación antes de retomar plenamente sus actividades habituales.

El domingo, un día después de recibir el alta, León XIV reapareció en una ventana del Palacio Apostólico para saludar y agradecer las muestras de afecto de unas 15.000 personas congregadas en la Plaza de San Pedro. Su presencia constituyó una primera señal pública tras la hospitalización y permitió a los fieles expresarle su cercanía y apoyo.

Por otra parte, todavía no hay confirmación sobre la participación del Pontífice en la visita prevista a Asís para el 27 de octubre. En esa oportunidad, está programado que clausure el encuentro Paz desarmada y desarmadora, organizado por la Comunidad de Sant’Egidio con motivo del 40.º aniversario del histórico encuentro interreligioso por la paz impulsado por san Juan Pablo II en 1986. La Santa Sede anticipó que ofrecerá nuevas precisiones sobre la agenda papal en los próximos días, a medida que avance su recuperación.