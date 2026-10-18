El papa León XIV reapareció tras su operación y afirmó que retomará gradualmente sus actividades

El papa León XIV retomó este domingo la celebración del Ángelus en el Vaticano, tras someterse a una intervención quirúrgica en la que le extirparon el lóbulo inferior derecho del pulmón por un adenocarcinoma. Durante su primera aparición pública después de la operación, el pontífice, de 71 años, agradeció a los fieles y a todas las personas que rezaron por su recuperación y expresó su intención de volver progresivamente a sus responsabilidades. “Quisiera agradecer a todas las personas que han estado rezando por mí durante estos días”, manifestó ante la multitud reunida en la plaza de San Pedro.

{{{htmlAmp}}}

Asimismo, León XIV confirmó que, tras superar la etapa más delicada de su recuperación, retomará sus compromisos de manera gradual. “Tras haber superado esta fase delicada, como saben, ahora retomaré gradualmente mis actividades”, afirmó desde la ventana de sus aposentos en el Palacio Apostólico. Su aparición fue recibida con una ovación por miles de fieles, quienes se congregaron para acompañarlo en su regreso.

Entre los presentes, Cosimo Mastrocinque, un obrero jubilado procedente de la región italiana de Puglia, manifestó su sorpresa por la evolución del pontífice y calificó su recuperación como “un milagro”. También participaron turistas estadounidenses que aguardaban la oportunidad de rezar junto al primer papa nacido en Estados Unidos. En ese contexto, Marla Marsala, oriunda de Michigan, expresó su alegría por volver a compartir una oración con él: “Estoy feliz de que hoy estemos rezando con él en lugar de por él, como antes”. Por su parte, Claire Holland, de Jacksonville, Florida, aseguró sentirse “muy bendecida” por presenciar su regreso.

En cuanto a su estado de salud, León XIV recibió el alta médica el sábado, antes de completar la semana de internación que estaba prevista en el hospital Gemelli de Roma. Al abandonar el establecimiento, el pontífice aseguró que se encontraba “mucho mejor”. La intervención quirúrgica se había realizado el martes 13 de octubre, luego de que anunciara durante el Ángelus de la semana anterior que debía ser operado por la presencia de un nódulo pulmonar. Tras la cirugía, se confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma, uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón.

Por su parte, el cirujano Stefano Margaritora, director de la unidad de Cirugía Torácica del hospital Gemelli, calificó la evolución clínica del papa como “absolutamente satisfactoria”. Además, destacó la actitud del pontífice durante el proceso de recuperación y señaló: “El Santo Padre ha puesto el corazón y el alma en su recuperación”. Según las estimaciones del especialista, León XIV podría recuperarse por completo de la intervención en aproximadamente diez días.

En paralelo, los médicos aguardan los resultados de los estudios histológicos del tumor y de los ganglios linfáticos, así como los análisis de la composición molecular y genética de la lesión. Estos resultados serán determinantes para establecer si el pontífice necesitará quimioterapia, una combinación de quimioterapia e inmunoterapia o una terapia oral dirigida, de acuerdo con las características genéticas del tumor.

La reaparición pública del papa coincide con los preparativos de su visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre. El itinerario contempla doce vuelos y dos trayectos en helicóptero a grandes altitudes. Al respecto, Margaritora consideró que, desde el punto de vista médico, no existen impedimentos conocidos para concretar el viaje. “Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar ese viaje”, sostuvo en declaraciones al medio Vatican News. No obstante, la evolución de su recuperación y los resultados de los estudios médicos serán relevantes para el seguimiento de su estado de salud.