León XIV le pidió a Putin un cese al fuego en Ucrania para evacuar civiles

El papa León XIV mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para expresarle su preocupación por la grave situación humanitaria que atraviesa la ciudad ucraniana de Oleshki. Durante la comunicación, informada de forma oficial por la Santa Sede, el pontífice le solicitó al mandatario un cese al fuego en la zona de conflicto para permitir el suministro de ayuda de emergencia, alimentos y asistencia médica, junto con la evacuación voluntaria y segura de la población civil.

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A través de un comunicado emitido por la oficina de prensa del Vaticano, la sede papal precisó el alcance de las gestiones diplomáticas destinadas a frenar el deterioro social en la urbe emplazada en la región de Jersón, golpeada por los enfrentamientos armados entre las fuerzas de Moscú y de Kiev. Tanto las autoridades ucranianas como las rusas reconocen la magnitud de la crisis humanitaria que azota al municipio, aunque se responsabilizan mutuamente por el bloqueo del suministro de provisiones básicas y la paralización de los corredores de evacuación.

Oleshki fue tomada por las tropas rusas en 2022, durante las etapas iniciales de la invasión militar a territorio ucraniano. La infraestructura de la localidad sufrió severos daños adicionales en 2023 a raíz de la destrucción de la represa de Kajovka, episodio que desencadenó masivas inundaciones a lo largo del curso del río Dniéper y complicó el asentamiento de la población local.

Desde 2023, la línea del frente de batalla en ese sector prácticamente no ha registrado avances territoriales de significación. Sin embargo, la intensificación de los ataques mediante la multiplicación de drones de combate transformó la franja en una "zona muerta" de hasta 20 kilómetros de ancho, impidiendo la movilidad segura de los habitantes y la llegada de auxilio.

La gestión realizada por León XIV se alinea con las reiteradas advertencias formuladas por organismos multilaterales como ocurrió a principios de octubre cuando el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció la condición "desesperada" en la que sobreviven los civiles en la urbe ucraniana, en tanto que representantes de la Unión Europea calificaron la coyuntura de "espantosa".

Ante el agravamiento de los bloqueos en el terreno, la diplomacia vaticana renovó sus exhortaciones para frenar las hostilidades y garantizar el cumplimiento de los protocolos de protección civil, en un contexto donde las disputas entre los ejércitos combatientes continúan obstaculizando la asistencia médica y alimentaria de la comunidad local.

Con información de la Agencia Deutsche Welle y Reuters