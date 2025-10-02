Lo conoció en una app de citas, la acosó y extorsionó con difundir fotos íntimas: fue detenido en Salta

Un nuevo caso de extorsión por la difusión de fotos íntimas atraviesa a la provincia de Salta. En las últimas horas fue detenido un hombre que acosaba a una chica que conoció a través de una aplicación de citas, después de que ella lo denunciara por extorsionarla a través de redes sociales.

La mujer contó que este joven que conoció en la app -de la cual, hasta el momento, no se dio a conocer el nombre o algún tipo de información- la amenazaba con mostrar sus fotos íntimas si no cumplía con los pedidos que le hacía. Tras la denuncia, el hombre quedó detenido y acusado por el delito de coacción.

La denuncia por extorsión

Como proponen las aplicaciones de citas, la denunciante contó que conoció al hombre después de matchear por la reconocida plataforma y acceder a intercambiar sus números de teléfono. Según su relato, después de mantener algunos diálogos, comenzó el acoso.

La chica contó que en las conversaciones se habían compartido imágenes privadas. Tras ello, el acusado comenzó a exigirle el cumplimiento de distintos pedidos y si esto no ocurría, mostraría en redes sociales el material en cuestión. De acuerdo a la denuncia que realizó la mujer, las amenazas continuaron incluso después de cortar el vínculo con el denunciado, quien comenzó a crear perfiles falsos en Instagram y a contactarla desde allí con mensajes intimidatorios.

Cómo sigue el caso

La extorsión fue denunciada ante la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 5, a cargo de Liliana Jorge. La mujer denunciante aportó el número de teléfono desde el cual recibía las amenazas y ello permitió que el personal del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI) pudiera avanzar en la identificación del chico.

Después de cruzar esa información, pudieron dar con el acusado y lo convocaron a una audiencia de imputación formal. El Ministerio Público Fiscal dijo que el chico está acusado de manera provisional por el delito de coacción en cinco hechos distintos. A la audiencia asistió con un abogado particular y eligió no hacer ningún tipo de declaración ni responder a las preguntas de la Fiscalía.

La investigación del caso continúa en desarrollo. Se están esperando nuevas medidas y el análisis de toda la evidencia digital presentada. Ahora se deberá avanzar con el peritaje de los registros de comunicación entre las partes y los perfiles en redes sociales utilizados para contactarse.

En el expediente están las capturas de pantalla de los chats que intercambiaban y las pruebas referidas a la reiteración de los mensajes intimidatorios, las amenazas y los pedidos bajo exigencia del chico.