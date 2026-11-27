El trágico episodio ocurrió cerca de las 13.30 del miércoles, cuando el sistema de emergencias 911 recibió un alerta por dos personas en dificultades en el agua. La Prefectura Nacional Naval acudió al lugar por tierra y con una embarcación, pero al llegar encontró a ambos integrantes de la pareja fuera del mar. El hombre logró salir por sus propios medios y se encontraba en buenas condiciones físicas. La mujer, en cambio, fue rescatada inconsciente por otros bañistas y recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar primero de quienes estaban en la playa, luego del personal de Prefectura y finalmente de un equipo médico de Cardiomóvil. Los médicos constataron su muerte a las 14.35, pese a los esfuerzos por reanimarla.

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El acompañante fue trasladado en estado de shock a un sanatorio de la zona. La identidad de la víctima no fue difundida oficialmente, aunque trascendió que sería oriunda de Viale, en la provincia de Entre Ríos. La pareja había llegado a Punta del Este pocas horas antes del hecho, según las primeras informaciones. La playa Chihuahua está a unos 10 kilómetros de Punta del Este y dispone de guardavidas solo los fines de semana, por lo que no había rescatistas de ese servicio en el momento del ahogamiento.

La investigación y el contexto de la playa

La fiscalía de turno, a cargo de Sebastián Robles, intervino en la investigación para determinar las circunstancias del ahogamiento. El caso quedó caratulado preliminarmente como muerte por ahogamiento y las autoridades buscan reconstruir cómo se produjo el ingreso al agua y qué factores pudieron incidir en el desenlace. La ausencia de guardavidas en la playa Chihuahua al momento del hecho es uno de los puntos que la fiscalía busca esclarecer, ya que el servicio solo opera los fines de semana. La playa nudista, ubicada en el departamento de Maldonado, es conocida por sus aguas abiertas y por la falta de vigilancia permanente durante la semana. Las autoridades uruguayas no emitieron aún un comunicado oficial sobre el caso, mientras la familia de la víctima atraviesa un momento de profundo dolor.

El comunicado de la familia

La familia de la turista argentina emitió un comunicado en las últimas horas para pedir respeto por su intimidad y confirmar que la mujer murió ahogada. En el escrito, los familiares agradecieron las muestras de cariño recibidas y solicitaron que se respete el duelo en este momento tan difícil. Si bien no trascendieron los detalles completos del comunicado, se supo que la familia está recibiendo asistencia consular y que se encuentran en trámites para repatriar el cuerpo de la víctima. Las autoridades argentinas en Uruguay se pusieron a disposición de los familiares para colaborar con los trámites y el traslado de los restos. La pareja de la mujer, que resultó ileso físicamente, permanece en observación en un sanatorio local y recibe contención psicológica tras el episodio.