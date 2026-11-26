Una turista argentina de 36 años, identificada como Graciela Mayer, murió ahogada este miércoles en una playa nudista ubicada a 10 kilómetros de Punta del Este, en Uruguay. La mujer era oriunda de la localidad entrerriana de Viale y se había ido de vacaciones con su pareja Yamil Dayub, pero todo terminó en tragedia.

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Un día antes de volver al país, Graciela pasaba la tarde en el balneario Chihuahua, cuando una ola los arrastró y los metió mar adentro. El hombre pidió ayuda y logró salir, pero ella no pudo. Pese a que otras personas que estaban en la playa lograron sacarla del agua y de las maniobras de reanimación, la mujer falleció por ahogamiento.

La alerta ingresó al servicio de emergencias 911 cerca de las 13.30, lo que movilizó a personal de la Prefectura Nacional Naval por tierra y mar hacia la bahía de Portezuelo, departamento de Maldonado. El hermano de la víctima, Fabián Mayer, con quien administraba tres locales gastronómicos, relató a El Once cómo se desencadenó el hecho: “Graciela junto a su pareja ingresaron al agua, los llevó una ola y ella no pudo salir”. El hombre señaló que pudieron rescatarla, pero la mujer "ya no respondía".

Según detalló Telemundo, un testigo afirmó que “fue todo rápido", solo "cuestión de segundos nomás". Y siguió: "Empezó el chico a levantar las manos... el chico a la fuerza salió y la chica quedó adentro”. Personal médico practicó maniobras de RCP, pero se constató la muerte de la entrerriana a las 14.35.

Por su parte, la pareja debió ser trasladada en estado de shock a un centro de salud de la zona. Ante los cuestionamientos por la falta de rescate inmediato, se aclaró que si bien la playa cuenta con un servicio de guardavidas, los rescatistas actualmente desempeñan sus funciones únicamente durante los fines de semana.

A través de las redes de, uno de sus comercios, los allegados informaron las gestiones consulares para repatriar el cuerpo desde la costa uruguaya., explicaron mediante un comunicado oficial.

Desde el entorno de la comerciante agradecieron las condolencias recibidas: “La familia agradece profundamente las muestras de cariño, el acompañamiento y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil”.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, a cargo de Sebastián Robles, quien inició las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación y determinar cómo fue la mecánica del hecho y en qué circunstancias se produjo.

Dónde queda Playa Chihuahua

Esta famosa playa nudista se extiende unos 2 kilómetros a lo largo de la costa frente al Atlántico cerca de Punta del Este. Durante décadas fue un punto de encuentro para la comunidad LGBTQ+ de Uruguay, y se desarrollaron secciones naturistas informales a lo largo de su extensión — sin carteles, sin vallas, solo normas comunitarias respetadas por los habituales.

No cuenta con infraestructura comercial, ni bares playeros, ni alquiler de hamacas, ni torre de salvavidas fuera de temporada alta. Esa ausencia es justo el punto. Se ubica en la costa del balneario homónimo, a la altura del km 115,5 de la Ruta 10, junto a la desembocadura del arroyo El Potrero.