Rosario: qué se sabe de las dos nuevas líneas de colectivos, recorridos y paradas

El concejal de La Libertad Avanza (LLA) Franco Volpe presentó dos proyectos en el Concejo Municipal de Rosario para incorporar nuevos servicios de colectivos y mejorar la conexión entre distintos sectores de la ciudad.

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Las propuestas contemplan un recorrido que uniría los barrios del norte y el oeste con La Siberia, además de otro servicio que vincularía las zonas norte y sur a través de la avenida Circunvalación, sin necesidad de pasar por el área central.

Ambas iniciativas ingresaron al cuerpo legislativo durante la última sesión y comenzarán a ser analizadas por la Comisión de Servicios Públicos, antes de continuar con su tratamiento parlamentario.

¿Qué recorridos tendrían las nuevas líneas de colectivos en Rosario?

Uno de los proyectos plantea crear una línea que conecte el norte y el oeste rosarino con el sector sudeste, donde se encuentra La Siberia. El objetivo es facilitar los viajes entre barrios y reducir los transbordos que actualmente deben realizar algunos pasajeros para llegar a otros puntos de la ciudad.

El recorrido de ida comenzaría en la intersección de Baigorria y continuaría por Casiano Casas, Sorrento, Provincias Unidas, bulevar Seguí, avenida Avellaneda, avenida 27 de Febrero, Necochea y Cerrito, hasta llegar a La Siberia.

Para el regreso, las unidades partirían desde ese sector por Ituzaingó, avenida Colón, avenida 27 de Febrero, avenida Avellaneda, bulevar Seguí, Provincias Unidas, Sorrento, Francisco Netri, Casiano Casas y Cavia, hasta alcanzar nuevamente el cruce con Baigorria.

La conexión con La Siberia es uno de los puntos centrales de la iniciativa por la presencia de establecimientos de educación superior que reciben diariamente a estudiantes de diferentes barrios. De acuerdo con los fundamentos del proyecto, parte de los usuarios debe dirigirse al centro o a la Terminal de Ómnibus para combinar con otros servicios y completar sus viajes.

La segunda propuesta consiste en implementar de manera provisoria una denominada Línea Circunvalación, destinada a conectar los extremos norte y sur de Rosario mediante un trazado por la avenida que rodea buena parte de la ciudad. La cabecera final estaría ubicada en el Monumento Nacional a la Bandera.

¿Cuáles serían las paradas de las nuevas líneas de colectivos de Rosario?

En cuanto a las paradas, la iniciativa establece que el Ente de la Movilidad deberá definir los puntos accesibles para el ascenso y descenso de pasajeros dentro del ejido municipal. Los lugares previstos estarían próximos a los cruces de Circunvalación con las avenidas San Martín, Pellegrini, 27 de Febrero, Uriburu, Avellaneda, Ovidio Lagos, Eva Perón y Juan José Paso.

El esquema también contempla sectores cercanos a Ayolas, bulevar Nicasio Oroño, calle Mendoza, Camino de los Granaderos y bulevar Rondeau.

Los dos proyectos incluyen, además, la elaboración de informes técnicos periódicos para evaluar el funcionamiento de los servicios y la posibilidad de modificar los recorridos cuando resulte necesario para adecuarlos a las necesidades del sistema de transporte.