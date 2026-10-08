El esquema aprobado prevé servicio las 24 horas y frecuencias de cuatro minutos en determinadas franjas de días hábiles

El TramBus T1 conectará el Centro de Trasbordo Sáenz, en Nueva Pompeya, con el Aeroparque Jorge Newbery mediante un corredor de colectivos eléctricos. El esquema aprobado prevé servicio las 24 horas y frecuencias de cuatro minutos en determinadas franjas de días hábiles; aunque el inicio depende de completar las obras, se prevé que inicie en diciembre de este año, según indicó el ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua, en el marco del 5° Congreso de Ciudades Inteligentes.

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¿Cuándo empezará a funcionar el TramBus T1?

La resolución que implementa el corredor no fija una fecha de inauguración. Su puesta en operación está supeditada a la finalización de la infraestructura vial y de carga, incluidas las electrolineras y los tramos de carriles exclusivos o preferenciales.

Por eso, la aprobación del servicio no debe interpretarse como una confirmación de que la T1 ya está disponible para realizar el viaje completo entre Nueva Pompeya y Aeroparque.

¿Cómo será el recorrido entre Nueva Pompeya y Aeroparque?

La traza proyectada tendrá aproximadamente 20 kilómetros y contempla 71 paradores, según los antecedentes publicados sobre el proyecto.

Hacia Aeroparque, el itinerario partirá de Sáenz y Río Cuarto. Entre sus principales arterias figuran Sáenz, Almafuerte, Caseros, La Plata, Rivadavia, Acoyte, Ángel Gallardo, Honorio Pueyrredón, Juan B. Justo e Intendente Bullrich. Luego continuará por sectores de Libertador, Dorrego, Lugones y Sarmiento hasta Costanera Rafael Obligado.

El regreso hacia Sáenz no repetirá exactamente ese trayecto. Incorporará sectores de Figueroa Alcorta, Neuquén, José María Moreno, Formosa, Chiclana, Juan de Alagón y Uspallata, entre otras calles.

El detalle de ambos sentidos puede consultarse en el itinerario oficial del TramBus T1. Para planificar un viaje, será necesario contar además con la ubicación definitiva de las paradas habilitadas.

¿Qué horarios y frecuencias tendrá?

El esquema aprobado contempla funcionamiento las 24 horas, todos los días, incluidos los feriados. La frecuencia no será igual durante toda la jornada.

Día y franja Intervalo previsto Lunes a viernes, de 8 a 13 y de 17 a 20 4 minutos Lunes a viernes, de 0 a 4 30 minutos Sábados, de 9 a 12 7 minutos Sábados, de 0 a 4 30 minutos Domingos y feriados, de 0 a 6 30 minutos

Son parámetros operativos aprobados, no frecuencias comprobadas de un servicio en funcionamiento. El cronograma completo está disponible en el Anexo II de la resolución.

¿Cómo serán las unidades y quién operará el servicio?

La flota prevista para la operación plena estará compuesta por 52 vehículos eléctricos de piso bajo y con aire acondicionado. Las unidades y sus equipos de carga serán propiedad del Gobierno porteño y se entregarán al operador para su uso exclusivo en el servicio.

La empresa autorizada para prestar la operación es Transportes Lope de Vega S.A.C.I.

¿Cuánto costará el boleto?

El TramBus T1 utilizará el cuadro tarifario de los colectivos cuyos recorridos se desarrollan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Como referencia, estos son los valores de tarifa plena vigentes desde el 1.° de octubre de 2026: