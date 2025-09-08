Misterio en Río Negro por el hallazgo de dos cuerpos en un canal: identificaron a un hombre que estaba desaparecido

Este viernes por la madrugada, en la provincia de Rio Negro, se informó la desaparición de Milton David García, de 35 años y de su sobrino Santiago Martin Obreque, de 20 años. Los mismos fueron vistos por última vez sobre Avenida Colón, en el barrio de Ingeniero Huergo. Recientemente y luego de la misteriosa desaparición, la policía encontró un cuerpo en un canal de riego de General Enrique Godoy, en la zona de tres puentes y el padre de Santiago ya confirmó que se trata de su hijo.

Luego del suceso continuaron las búsquedas por la tarde y a 800 metros del primer cuerpo encontrado, hallaron un segundo cadáver. Actualmente se esperan los informes forenses para constatar si efectivamente se trata de Milton David García, mientras tanto, la fiscalía ordenó que continúen con los procedimientos y el relevamiento de pruebas en la zona.

El ultimo registro de los jóvenes pertenecía a las cámaras de seguridad que los captaron trasladándose en una motocicleta Honda Titan 150 cc color azul, cuando se dirigían hacia el sur de la ruta 22. Se les perdió el rastro luego de aquel acontecimiento.

La hipótesis de los investigadores

Dadas las condiciones actuales del caso, aún no se pueden sacar conclusiones, principalmente por no contar con los resultados forenses de los análisis realizados en el segundo cuerpo hallado. Sin embargo, el personal a cargo de la investigación tiene una teoría principal.

Quienes investigan sostienen por el momento la hipótesis de que Obreque y García habrían sufrido un accidente cuando circulaban por la colectora sur de la Ruta 22. Por la zona del accidente, bajo un puente y en una curva pronunciada, se detectaron restos plásticos compatibles con una moto. El cuerpo de Obreque presentaba un golpe en la cabeza, dato que será cotejado en las pericias y que podría ser fundamental para definir que sucedió.

Según informó el medio LCR de Villa Regina, departamento de General Roca, la motocicleta Honda Titan 150 cc color azul en la que ambos se trasladaban aun no fue hallada.

En el operativo de búsqueda se llevó a cabo un trabajo coordinado de los buzos de Choele Choel y Cipolletti, Bomberos de Huergo y Mainqué, efectivos policiales y personal de Criminalística. También se contó con la compañía de familiares y vecinos, quienes estuvieron presentes durante los rastrillajes y permanecieron en la zona mientras avanzaban las tareas de los equipos de emergencia.