Rescataron a un tucán que deambulaba por las calles: así fue devuelto a su hábitat

Un tucán que deambulaba por una zona rural, en cercanías a la Ruta Nacional 86, fue rescatado por personal de la Gendarmería Nacional. El animal evidenciaba signos de desorientación mientras se encontraba cerca de la cinta asfáltica en la provincia de Formosa.

El ave, perteneciente a la familia Ramphastidae, fue hallada a la altura del kilómetro 1378, donde los gendarmes de la Sección El Espinillo, dependientes del Escuadrón 16 “Clorinda”, realizaban tareas de prevención vial.

Al advertir que corría riesgos la integridad física del tucán, ya que se encontraba en un sector con tránsito constante, se adoptaron las medidas correspondientes para su resguardo. Luego de asegurar su bienestar, procedieron según los protocolos establecidos por la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna a nivel nacional y la Ley Provincial 1060.

El procedimiento contempló la comunicación inmediata con especialistas del Parque Nacional Pilcomayo para coordinar las acciones necesarias. Así, se dispuso el traslado del ejemplar hacia dicha área protegida, ubicada en la localidad formoseña de Laguna Blanca.

La vuelta su hábitat natural

Al arribar al lugar, el ave fue entregada a un equipo técnico del área protegida, donde iniciaron un proceso de evaluación sanitaria exhaustiva. Esto resulta fundamental para determinar su estado general de salud tras haber sido encontrada desorientada.

Una vez que los profesionales del Parque Nacional Pilcomayo constaten las condiciones adecuadas de recuperación, las autoridades avanzarán con la reinserción del tucán en su hábitat natural para así completa el ciclo de protección integral.

El rescate de los animales es fundamental para la preservación de la biodiversidad local frente a situaciones de vulnerabilidad en zonas rurales.

Una especie nativa

Según datos del Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales, el Ramphastos toco -o tucán grande- es una especie autóctona de la Argentina.

Tiene una longitud de 55 centímetros y tiene un pico amarillo en la mandíbula superior, con mancha ovalada negra en la punta, y un rojo anaranjado en la mandíbula inferior con franja negra en la base.

Su piel alrededor de los ojos está desnuda, es amarilla anaranjada, y su círculo ocular es azul. El resto de su cuerpo es negro con subcaudales rojos. La especie se encuentra presente en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, mientras que la Ramphastos toco albigularis (tucán toco) está presente en Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y norte de Santa Fe.

Su hábitat natural son las selvas y los bosques. Suelen estar en pareja o forman parte de grupos. Además, se las suele escuchar cantar de a dos. Los nidos suelen construirlos en los huecos de los árboles y pone de dos a tres huevos blancos, que miden 41 x 32 mm aproximadamente.