Renovación en la Línea D: la impactante transformación de una de las estaciones más usadas del Subte

La línea D del subte porteño sumó una nueva intervención en la estación Plaza Italia. Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) inauguró una decoración vinculada con los espacios verdes y los principales puntos de interés ubicados en los alrededores de la estación, que había sido renovada durante los primeros meses de 2026.

La obra incorpora referencias al Jardín Botánico Carlos Thays y al Ecoparque, dos lugares ubicados a pocos metros de la boca de ingreso y egreso, con el objetivo de vincular el espacio subterráneo con el entorno de la zona de Palermo.

¿Cómo es la nueva decoración en la estación Plaza Italia de la línea D?

La obra se suma a la renovación integral que tuvo la estación Plaza Italia, que permaneció cerrada durante más de seis meses. La parada volvió a funcionar el 24 de febrero, después de los trabajos de puesta en valor que incluyeron distintas áreas de la estación.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había señalado durante la reapertura que la intervención formaba parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones de Subte que lleva adelante la Ciudad.

La estación se encuentra debajo de la avenida Santa Fe en el barrio de Palermo. Por su ubicación, tiene conexión directa con el Jardín Botánico, el Ecoparque y otros puntos de interés de la zona.

La nueva decoración busca reflejar precisamente ese entorno. La intervención inaugurada por SBASE incorpora elementos relacionados con el paisaje y los espacios verdes cercanos, como parte de la identidad visual de la estación.

Plaza Italia es, además, una estación con protección patrimonial. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1997, aunque las obras realizadas durante la última renovación modificaron distintos sectores de su infraestructura.