Iom Kipur 2025: qué significa y cuándo empieza el ayuno de la religión judía

El Iom Kipur comienza en las próximas horas en Argentina.

Iom Kipur, o "Día del Perdón", es una de las festividades más importantes del calendario judío, ya que con él finaliza el proceso que comenzó en Rosh Hashaná, el año nuevo judío.

Se trata del último de los diez días de arrepentimiento tras Rosh Hashaná. Además, es uno de los rituales más relevantes para la comunidad judía e implica realizar el famoso ayuno.

¿Qué es el Iom Kipur y cuándo empieza en 2025?

En 2025, la celebración de Iom Kipur empieza este miércoles 1 de octubre, día que es considerado el punto de partida para el ayuno de 24 horas que debe realizar la comunidad judía, lo que lo convierte en uno de los días más relevantes de su calendario religioso.

La hora exacta de inicio se ubica durante el atardecer, que coincide con la puesta de sol. En Argentina será alrededor de las 18:55 horas, desde ese momento inicia la abstinencia de alimentos y bebidas, con el fin de continuar una tradición de purificación y recogimiento espiritual.

El ayuno finalizará al anochecer del día siguiente. Por lo que el 2 de octubre será el cierre del Iom Kipur, así los fieles podrán alimentarse nuevamente y terminarán la jornada con sus últimas oraciones.

¿Cómo es la celebración de Iom Kipur?

El ayuno dura alrededor de 26 horas, hasta la salida de las estrellas al día siguiente que es anunciado con el toque del shofar, un tradicional instrumento realizado a partir del cuerno de un carnero. Participan hombres y mujeres de religión judia mayores de 13 y 12 años, respectivamente, y que estén en condiciones físicas de cumplirlo.

Quedan exceptuados de realizar el ayuno los enfermos de cierta gravedad, las embarazadas, quienes amamantan y los niños. A diferencia de los otros días posteriores al Rosh Hashaná, en Iom Kipur se recitan cinco plegarias: una al inicio de la jornada, dos por la mañana y la otra antes del anochecer.

Durante ese período, los judíos procuran por su reconciliación con Dios y las personas de su entorno, con la promesa de renovar su compromiso de mejorar en el nuevo año.

A través de la oración y de la confesión de pecados, de acuerdo a la tradición, dejan atrás las ofensas que acumularon durante el año anterior.

¿Por qué es importante el ayuno en Iom Kipur?

Es el único ayuno permitido en Shabat y como es un día de expiación, debe ser de afiliación personal para que cada individuo pueda ser purificado de sus pecados.

Mientras dura, muchos lugares con fuerte presencia de comunidad judía permanecen cerrados, en caso como Israel, los lugares de entretenimiento bajan sus persianas, no hay transmisiones de radio y televisión, incluso suspenden el transporte público y las calles están vacías.