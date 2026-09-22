Registran el increíble nacimiento de cuatro cachorros de Aguará Guazú en Córdoba

El Parque Nacional Ansenuza en Córdoba le dio la bienvenida a cuatro cachorros de aguará guazú. Las crias son de una hembra monitoreada por Aves Argentinas, una organización nacional dedicada a la conservación de las especies, y su nacimiento fue registrado por las cámaras trampa del lugar.

{{{htmlAmp}}}

En el video se puede ver a la mamá aguará cargar y trasladar uno por uno a sus cachorros para protegerlos de depredadores. Se trata del primer monitoreo de la especie en Córdoba y es impulsado por la mencionada organización junto a Parques Nacionales y la Secretaría de Ambiente de Córdoba. En la región, estudios de este tipo solo se habían realizado en Brasil y en Corrientes, por lo que se trata de un hito para el centro del país.

Monitorean en Córdoba a una aguará guazú que tuvo cuatro cachorros. Foto: Aves Argentinas

Además de las cámaras trampa en el lugar, en abril se le colocó un collar de rastreo satelital a la aguará para rastrear sus movimientos durante un año. El objetivo es entender cómo el animal se desplaza en el territorio, qué áreas utiliza y de qué se alimenta. Protegerla implica conservar grandes extensiones de hábitat y a muchas otras especies que dependen de estos ambiente.

Según informó en abril Aves Argentinas, para la colocación del collar, el equipo técnico utilizó jaulas trampa especialmente diseñadas para capturar al animal sin causarle daño. Una vez retenida, se realizaron controles sanitarios, toma de muestras y mediciones generales, tras lo cual fue liberada en el mismo sitio. En este sentido, aclararon que los collares no interfieren con su comportamiento natural ni con su vida cotidiana.

Gracias a la información recolectada con el monitoreo, los especialistas podrán identificar áreas prioritarias para la conservación, mejorar la convivencia con actividades humanas y fortalecer las estrategias de protección de esta especie. Es por eso que, las imágenes de las cámara trampa del nacimiento de los cachorros significó un paso inmenso en la investigación.

El aguará guazú es una especie amenazada debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat natural por el avance agrícola, la caza furtiva motivada por mitos populares, los atropellos en rutas y los ataques o enfermedades contagiosas de perros domésticos. Por lo que los monitoreos resultan fundamentales para la preservación de la especie.

Qué es el aguará guazú

El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), cuyo nombre en guaraní significa "zorro grande", es el cánido más grande de América del Sur. Aunque su pelaje anaranjado y grandes orejas recuerdan a un zorro, pertenece a un género único sin parientes cercanos vivos. Sus características patas largas y delgadas son una adaptación evolutiva clave que le permite desplazarse con agilidad y avistar presas por encima de la vegetación alta en pastizales, sabanas y humedales de países como Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia.