Una mujer se topó con un aguará guazú y el imposible encuentro se volvió viral

El aguará guazú es uno de los animales más difíciles de encontrar, no solo porque se encuentra en peligro de extinción, sino por su comportamiento solitario y nocturno. Sin embargo, una mujer en Brasil vivió un momento imposible al toparse con uno de estos animales en medio de la noche.

El momento fue capturado y el video rápidamente se viralizó. En el mismo se puede ver al aguará caminando con sus esbeltas patas por lo que parece ser un parque, mientras sus ojos brillan en medio de la oscuridad. Finalmente, tras percatarse de la presencia de la mujer, el animal huye y termina por desaparecer entre las cabañas y árboles del lugar.

Qué es el aguará guazú y por qué es tan difícil ver uno

El aguará guazú es el cánido más grande de Sudamérica y uno de los animales más particulares de la fauna de la región. Su nombre científico es Chrysocyon brachyurus y se caracteriza por sus largas patas, su pelaje rojizo y una melena oscura que recorre su cuello y espalda. A pesar de su aspecto, no es un lobo ni un zorro, sino que pertenece a una especie única y es el único integrante de su género.

El aguará guazú es un animal muy difícil de encontrar. Foto: Nación Gobierno

Una de las principales razones por las que encontrarse con un aguará guazú es tan poco frecuente tiene que ver con sus hábitos. Es un animal solitario, de hábitos principalmente crepusculares y nocturnos, por lo que suele desplazarse durante las últimas horas del día o por la noche. Además, habita principalmente en ambientes abiertos, como pastizales, sabanas, bañados y zonas de vegetación alta, donde puede recorrer grandes distancias en busca de alimento.

A esto se suma que evita el contacto con las personas y cuenta con un comportamiento esquivo. Su dieta es variada e incluye pequeños mamíferos, aves, reptiles, insectos y frutos, por lo que no necesita acercarse a zonas urbanas para alimentarse. Todo esto hace que, incluso en lugares donde la especie está presente, observar un ejemplar en libertad sea una experiencia poco habitual. Por eso, un encuentro cara a cara durante la noche parece casi imposible, sin embargo, sucedió y tuvo a una mujer en Brasil como protagonista del insólito momento que se volvió viral entre los fanáticos del mundo silvestre.