Recorrer el Teatro Colón de madrugada y gratis: así es la experiencia única en el año

El próximo 14 de noviembre llega una nueva edición de La Noche de los Museos y el Teatro Colón abrirá sus puertas para que quienes se acerquen recorran los pasillos del palacio cultural, pero con la particularidad de ser durante la madrugada.

{{{htmlAmp}}}

De esta manera, se podrá vivir la experiencia de caminar por el teatro entre las 23:45 y las 4:00 de la madrugada, una oportunidad única durante el año. No se trata de una visita guiada por el teatro ni de conciertos en vivo, sino que quienes se sumen al recorrido van a poder presenciar intervenciones artísticas. Lo mejor de todo es que se trata de un plan con entrada libre y gratuita.

El Teatro Colón abrirá sus puertas de madrugada durante La Noche de los Museos

El Teatro Colón es uno de los teatros más importantes del país, admirado a nivel internacional por sus elencos estables, arquitectura y acústica única. Durante el 2026, el teatro celebró los 80 años de la Filarmónica de Buenos Aires, con conciertos gratuitos en diferentes barrios de la Ciudad y ensayos generales con entrada también gratis.

Cuándo será La Noche de los Museos y qué actividades habrá

La 22° edición de La Noche de los Museos tendrá lugar el sábado 14 de noviembre, desde las 19:00 hasta la madrugada. Durante esta jornada, más de 250 museos, edificios emblemáticos y espacios culturales abrirán sus puertas con entrada totalmente libre y gratuita para todo el público.

En este sentido, la agenda de actividades es muy amplia y se podrán vivir una gran diversidad de experiencias, como recorridos guiados nocturnos, visitas teatralizadas y muestras patrimoniales exclusivas. Además, el público podrá disfrutar de espectáculos musicales y shows de danza al aire libre, proyecciones de mapping, instalaciones de arte interactivo e inmersivo, y talleres creativos especialmente diseñados para infancias y familias.

Como sucede durante todas las ediciones, para facilitar la circulación entre los distintos circuitos culturales de la ciudad, se habilitará el habitual pase libre de transporte público, el cual permitirá viajar gratis en subtes, premetro y las líneas de colectivos adheridas dentro de CABA.