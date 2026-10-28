Entradas para María Elena Walsh sinfónico en CABA 2026: precios y fecha de cuándo es el show musical

El universo musical de María Elena Walsh llegará a uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires con María Elena Walsh Sinfónico, una propuesta que reúne canciones infantiles y clásicos de la música argentina en una interpretación con orquesta. El espectáculo está pensado para disfrutar en familia y conectar a distintas generaciones a través de un repertorio que forma parte de la cultura popular del país.

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La función será el miércoles 2 de diciembre de 2026, a las 15, en el Teatro Colón, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La propuesta estará encabezada por la cantante Katie Viqueira junto a la Orquesta Aeropuertos Argentina, bajo la dirección de Néstor Tedesco, y contará con la participación especial de Maia y Joaquín Reficco.

Cuánto cuestan las entradas para María Elena Walsh Sinfónico

Las entradas para María Elena Walsh Sinfónico se venden a través de Ticketek. Los tickets tienen precios desde los $28.250, con cargos por servicio incluidos. El valor final puede variar según la ubicación elegida y la disponibilidad. Para consultar los sectores disponibles, los precios actualizados y las condiciones de compra, se puede ingresar a la página oficial de Ticketek.

La función se realizará en la sala principal del Teatro Colón, en Tucumán 1171, Ciudad de Buenos Aires. Se recomienda revisar las condiciones de venta antes de comprar, ya que los precios y la disponibilidad pueden cambiar.

Cuándo es el show y quiénes participan

El concierto será el miércoles 2 de diciembre de 2026, a las 15, en el Teatro Colón. La interpretación estará a cargo de Katie Viqueira, acompañada por su trío —Norbi Córdoba en bajo, Federico Mizrahi en piano y Fabián Miodownik en batería— y la Orquesta Aeropuertos Argentina, dirigida por Néstor Tedesco.

También participarán Maia y Joaquín Reficco como invitados especiales, junto a otros músicos invitados, entre ellos Leo Sujatovich y Esteban Morgado.

Sinfónica María Elena Walsh.

El repertorio incluirá algunas de las canciones más reconocidas de María Elena Walsh, como Manuelita, El reino del revés, Canción para tomar el té, La vaca estudiosa, Canción del jardinero y Como la cigarra.

La propuesta recupera el legado de una de las figuras fundamentales de la literatura y la música argentina a través de arreglos orquestales que buscan acercar su obra a nuevas generaciones, sin perder el vínculo afectivo que sus canciones mantienen con quienes crecieron escuchándolas.

Cómo comprar entradas para María Elena Walsh Sinfónico en el Teatro Colón

Las entradas para María Elena Walsh Sinfónico se pueden adquirir de manera online a través de Ticketek. Para realizar la compra, hay que seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial: acceder a la página de María Elena Walsh Sinfónico en Ticketek. Seleccionar la función: verificar que la fecha elegida sea el miércoles 2 de diciembre de 2026, a las 15, en el Teatro Colón. Elegir las ubicaciones: consultar los sectores disponibles y seleccionar la cantidad de entradas que se desea comprar. Revisar el precio final: comprobar el importe de los tickets y los cargos por servicio antes de avanzar con el pago. Completar la compra: seguir las instrucciones de la plataforma, ingresar los datos solicitados y elegir uno de los medios de pago habilitados. Guardar las entradas: una vez confirmada la operación, conservar el comprobante y el ticket electrónico para presentarlo al ingresar al teatro.

Antes de finalizar la compra, se recomienda verificar la disponibilidad y las condiciones de venta, ya que los precios pueden variar según la ubicación y modificarse con el tiempo.