La Ciudad busca voluntarios para participar en La Noche de los Museos 2026: cómo y dónde postularse

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) convocó a voluntarios para participar de una nueva edición de La Noche de los Museos, el evento cultural que permite recorrer espacios históricos y artísticos con entrada gratuita.

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La jornada se realizará el sábado 14 de noviembre y contará con actividades distribuidas en distintos barrios porteños, con propuestas que incluirán exposiciones, visitas guiadas, espectáculos y experiencias interactivas. "Para participar, tenés que realizar una capacitación presencial previa", señaló el GCBA desde la cuenta oficial del BA Participación Ciudadana.

¿Cómo anotarse para ser voluntario en La Noche de los Museos 2026?

La inscripción para ser voluntario en La Noche de los Museos 2026 se realiza mediante un formulario publicado en el sitio oficial del gobierno porteño. Las personas interesadas deben completar sus datos personales y de contacto, aceptar las condiciones de la convocatoria y comprometerse a asistir a la capacitación previa. Una vez enviada la solicitud, deberán esperar la confirmación.

La capacitación obligatoria está prevista para el lunes 2 de noviembre en el barrio porteño de Almagro. Durante ese encuentro se explicarán las pautas de trabajo y las tareas que deberán cumplir los participantes durante la jornada cultural.

Los voluntarios colaborarán con la orientación de los visitantes, la difusión de la programación y el acompañamiento del público en los distintos espacios adheridos. La convocatoria busca reforzar la organización de una noche que moviliza a vecinos y turistas en diferentes puntos de la Ciudad.

¿Qué se sabe de La Noche de los Museos 2026?

La nueva edición de la Noche de los Museos se desarrollará el sábado 14 de noviembre, entre las 19 y las 2 de la madrugada, con acceso libre y gratuito. La propuesta reunirá a más de 250 museos, centros culturales, edificios históricos e instituciones, que ofrecerán actividades especiales para distintos públicos.

La programación incluirá muestras, talleres, intervenciones artísticas, proyecciones, espectáculos musicales, visitas guiadas y experiencias inmersivas. La lista completa de espacios participantes y sus actividades podrá consultarse a través de los canales oficiales de Turismo y Cultura de la Ciudad a medida que se publique la agenda actualizada.