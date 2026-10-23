Cómo obtener los descuentos con Buepp, la billetera virtual de CABA

Las billeteras virtuales son una herramienta habitual para administrar los gastos cotidianos y buscar descuentos en compras, salidas y servicios. En la Ciudad de Buenos Aires, Buepp, la aplicación del Banco Ciudad, reúne promociones en distintos rubros y permite pagar con código QR, transferir dinero y realizar otras operaciones desde el celular.

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Para acceder a los beneficios, no alcanza con descargar la aplicación: es importante revisar qué comercios participan, qué medios de pago acepta cada promoción y cuáles son los límites de devolución. Las condiciones cambian según el rubro y el establecimiento, por lo que consultar el listado oficial antes de comprar puede marcar la diferencia a la hora de ahorrar.

Cómo abrir una cuenta en Buepp y acceder a los descuentos

Para empezar a utilizar Buepp, es necesario descargar la aplicación en el celular y completar el registro. El proceso incluye ingresar un correo electrónico, escanear el DNI y realizar una selfie para validar la identidad.

Una vez habilitada la cuenta, se puede utilizar la billetera para pagar compras mediante QR, enviar y recibir dinero, abonar impuestos y servicios, recargar el celular y la tarjeta SUBE, y consultar las promociones disponibles. Estos son los pasos básicos para comenzar:

Descargar Buepp: instalar la aplicación desde la tienda oficial del celular. Registrarse: ingresar los datos solicitados y una dirección de correo electrónico. Validar la identidad: escanear el DNI vigente y completar la verificación mediante una selfie. Consultar los beneficios: ingresar al sitio oficial y buscar las promociones disponibles según el rubro, el día y la zona. Pagar de acuerdo con las condiciones: utilizar Buepp y el medio de pago exigido por la promoción elegida.

La apertura de la cuenta es online y sin costo. La plataforma también permite adherir tarjetas y cuentas como medios de pago, aunque cada promoción puede establecer requisitos específicos para acceder al reintegro.

Qué descuentos ofrece Buepp y cómo consultar las promociones

El sitio oficial de Buepp reúne beneficios en categorías como gastronomía, librerías, jugueterías, mascotas, combustible, hogar y decoración, además de promociones vinculadas con pagos y servicios. Los porcentajes, los topes y los días de vigencia dependen de cada campaña.

Entre los beneficios publicados se encuentran los siguientes:

Comercios Vecinos: 30% de descuento en establecimientos adheridos, con un tope mensual de reintegro de $15.000 por cliente.

30% de descuento en establecimientos adheridos, con un tope mensual de reintegro de $15.000 por cliente. The Food Market: 25% de descuento todos los días en locales físicos adheridos, con un tope mensual de $10.000.

25% de descuento todos los días en locales físicos adheridos, con un tope mensual de $10.000. Librerías y jugueterías: hay promociones específicas que pueden incluir descuentos y cuotas sin interés, según el comercio y el medio de pago.

Buepp.

En el caso de Comercios Vecinos, la promoción contempla compras presenciales en establecimientos adheridos y el reintegro está sujeto a las condiciones de la campaña. Para The Food Market, el beneficio publicado requiere pagar mediante Buepp en los locales participantes.

También existen promociones para abonar determinados impuestos y servicios desde la aplicación. Sin embargo, no todas las operaciones tienen descuento ni todos los beneficios funcionan de la misma manera.

Para conocer las opciones vigentes, se puede ingresar al listado oficial de beneficios de Buepp. Allí es posible filtrar por rubro, porcentaje de descuento, día, zona y medios de pago, además de consultar las condiciones de cada promoción.

Qué tener en cuenta para recibir los reintegros de Buepp

Antes de realizar una compra, conviene revisar el porcentaje de descuento, el tope de devolución, la fecha de vencimiento y los medios de pago admitidos. Algunas promociones exigen pagar con dinero en cuenta, mientras que otras requieren una tarjeta de débito o crédito del Banco Ciudad y el uso de un QR específico.

También hay que distinguir entre el descuento aplicado en el momento de la compra y el reintegro que se acredita posteriormente. En distintas promociones publicadas por Buepp, la devolución se realiza después del pago y los plazos pueden variar según los términos de cada beneficio.

Otro punto importante es el tope mensual o semanal. Un descuento del 30%, por ejemplo, no significa que se pueda recuperar el 30% de cualquier gasto sin límites: una vez alcanzado el monto máximo establecido, las compras adicionales pueden dejar de generar reintegros.

La recomendación es verificar siempre las condiciones oficiales antes de pagar, especialmente cuando se trata de promociones con requisitos particulares.